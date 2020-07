Con caravana, evangélicos de Orizaba protestarán contra la educación sexual en escuelas

Un promedio de 70 Iglesias evangélicas agrupadas como "La Iglesia de la Ciudad", efectuarán una “Caravana de Oración” para pedir que el Gobierno desista de educar sexualmente a los jóvenes en escuelas públicas y para que la vida se respete desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.



En rueda de prensa, explicaron que este sábado a las 10:00 horas iniciarán en los límites del municipio de Ixtaczoquitlán pasando por la avenida principal de Orizaba, continuarán en el municipio de Río Blanco y después en Nogales para concluir en el lugar denominado Rincón de las Doncellas de Ciudad Mendoza.



Explicaron que irán haciendo paradas en diferentes sitios donde orarán, por ejemplo, en hospitales ante la situación difícil que se por el COVID-19, pero también dijeron que clamarán por cada uno de los presidentes municipales.



Esta caravana la realizarán en automóviles y cada uno de los vehículos llevará solamente tres personas como máximo, esto con la finalidad de evitar la transmisión del coronavirus.



En este sentido el pastor Ángel Aburto apuntó que el gobierno no se puede tomar la atribución de decir que los padres no tienen el derecho de educar a sus hijos.



De igual forma dijeron que a los niños se les debe de enseñar que solamente hay dos sexos: hombre y mujer. Y que para ser guiados en temas de sexualidad los padres están y tienen este trabajo.



"No estamos de acuerdo en algún tipo de educación que se les quiere imponer a nuestros hijos", agregó que también pedirán porque se respete la vida de todo ser humano pero en especial del no nacido.



Finalmente comentaron que desde esta noche, cada hogar se unirá en oración para rogar por los motivos antes citados.