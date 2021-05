Con caravana, taxistas agradecen al Gobierno por reformas a Ley de Tránsito

Poco más de 200 taxistas realizaron una caravana para agradecer al Gobierno del Estado la reforma al artículo 54 y 120, de la Ley de Tránsito y Transporte, pues aseguraron, trajo beneficios para el gremio.



De acuerdo con Apolinar Díaz Luna, coordinador del Consejo de Transportistas del Estado de Veracruz, esta iniciativa buscó evitar que los ciudadanos, si poseen una o varias concesiones de transporte y un vehículo particular, tengan que realizar doble gasto al momento de sacar la licencia de conducir, ya que la Ley establece que la licencia de chofer tipo “A” sólo autoriza a su titular conducir vehículos de motor dedicados al servicio de transporte público de pasajeros.



"Nuestra problemática se resolvió. Tenemos mucho trabajo que hacer por las organizaciones y concesionarios. Los dos años más que nos dieron, nos ayudó. Nosotros estamos agradecidos porque escucharon nuestras peticiones".



Aunque dijo que la prensa puede tomar la caravana que realizaron como una "burla", el objetivo principal fue resaltar las soluciones a los prestadores del servicio público de transporte.



"No nos mezclamos en politiquerías ni con los medios. Somos respetuosos. No es apoyo a ningún candidato pero sí portamos un emblema y tenemos que ser fieles a quien nos tiende la mano. Nosotros apoyamos a quienes estamos convencidos. Lo que se ve no se juzga", dijo Díaz Luna mientras bloqueaban por varios minutos la vialidad de la calle Enríquez y al cuestionarle su apoyo a MORENA.