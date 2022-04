Con caso Karime, debe aclararse a dónde desviaron miles de millones: Cuitláhuac

La extradición de la expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF), Karime “N”, de Londres a México es competencia de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, el interés del Gobierno del Estado es que “se aplique la justicia” ante el desfalco multimillonario en que se dejó a Veracruz.Desde Palacio de Gobierno y ante el cuestionamiento de la prensa, el gobernador Cuitláhuac García reconoció a la FGR por no dejar en el olvido este caso y lograr que las autoridades londinenses autorizaran la extradición.García Jiménez reiteró que, si bien no es una competencia del Poder Ejecutivo, el interés es que se haga justicia y se aclare el destino de los recursos millonarios que se desviaron del erario público.“Lo he externado ya es el reconocimiento a la FGR porque nuevamente logra demostrar los alegatos que reclaman la extradición de esta persona, reitero mi reconocimiento a la FGR, no tenemos competencia, lo lleva la FGR y FGE pero sí tengo el interés de que se aclare y juzgue. Nos dejaron una deuda atroz y no sabemos en qué se destinaron esos miles de millones de pesos, que las Fiscalías continúen y se aclare esa situación y se haga justicia”, puntualizó.Este martes en redes sociales oficiales, la FGR informó que el Departamento de Estado de la Gran Bretaña ordenó la extradición de Karime “N”, expresidenta del DIF Estatal en la administración duartista, sin embargo, cuenta con un periodo de 14 días para impugnar esa determinación.Karime “N” enfrenta una orden de aprehensión emitida por una juez de Xalapa, por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasma cuando fungió como presidenta del DIF.