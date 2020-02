Con causa feminista, las Tunas de la UV saldrán a calles de Xalapa

Integrantes de la Tuna Juvenil de la Universidad Veracruzana (UV) invitaron a la Séptima Edición de Tunas Femeniles "Xalapa Ciudad de las Flores, sus Calles y Callejones", a realizarse los días 6 y 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



De acuerdo a la coordinadora del festival, Martha Aurora Torres, dicho evento tiene como objetivo visibilizar a la mujer que es estudiante, empleada, profesionista y músico pero sobre todo a aquellas que aportan un granito de arena a su ciudad.



Asimismo, dio a conocer que se podrá disfrutar de una serie de actividades artísticas y culturales organizadas únicamente por mujeres.



"Se tendrán callejoneadas y conciertos realizados por tunas y estudiantinas que visitan esta ciudad. En esta ocasión, se contará con la participación de España, país que vio nacer a las primeras tunas del mundo".



Aunado a ello, consideró como curioso que tengan más apoyo para la realización del festival por parte de hombres que de féminas, por lo que exhortaron a las chicas a que haya más unidad.



Así también, lamentó que en una ocasión fueron discriminadas en un evento, sólo por el hecho de ser mujeres.



"En el 2013, acudimos nosotras a un evento, no fuimos invitadas, sin embargo, sabíamos que podíamos participar; en ese caso, el contacto que teníamos que era uno de los organizadores nos dijo que no podíamos subir porque no estábamos invitadas, que sólo estaba reservado para varones y al final, después de hablar con algunos nos dijeron que sí, fue aquí en Xalapa".



Para finalizar, abundó que se iniciarán con callejoneadas, conciertos y una nueva modalidad, que es un certamen, todo ello, en el Barrio Xallitic, en el cual elegirán a una de las cinco Tunas participantes.