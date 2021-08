Con Centro de Identificación Forense, Fiscalía abatirá rezagos, asegura Gobernador

El estado de Veracruz contará con el Centro de Identificación Forense único en su clase en el territorio nacional y el cual será puesto en operación en breve, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, explicó que este centro tiene como objetivo avanzar en la identificación de víctimas en territorio estatal.



Estará bajo la administración de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual lleva a cabo los trabajos de identificación que se rezagaron en las pasadas administraciones pero una vez que se inaugure, avanzará en estos procesos.



“Con respecto a la investigación, ya tenemos el Centro Nacional de Identificación en Nogales, la Fiscal General del Estado el año pasado me pidió que el presupuesto se mantuviera tal cual, porque tenía en plan hacer ese Centro; hoy podemos anunciar que ya tenemos concluido el Centro de Identificación y que será el primero a nivel nacional por la tecnología que va a usar, ya en su momento se dará la noticia. Se procede a su inauguración y el trabajo que tenga que realizar”, dijo.



García Jiménez lamentó que la mayoría de las desapariciones se generaron en la administración duartista, sin embargo, en la siguiente gestión de Miguel Ángel Yunes Linares se aseguró que avanzarían con los trabajos de identificación, sin embargo, no se destinaron recursos para este fin, lo que el Mandatario calificó de “simulación”.



“Esa desaparición forzada, si ven las fechas, verán que la inmensa mayoría provienen de la administración de Javier Duarte, por eso digo que eso de que está sujeto a un proceso ya sentenciado Javier ‘N’ y el que dijo que iba hacer justicia, un cambio, Miguel Ángel Yunes, se cruzó de brazos, no le dio presupuesto a la Comisión de Víctimas, a la Comisión de Atención Integral de Víctimas y nada más simuló”, dijo al afirmar que en su Gobierno se destinó un presupuesto, así como un edificio para la Comisión.



“Nosotros dimos presupuesto, dimos edificio, el Fondo de Atención a Víctimas tenía cero presupuesto, ¿cómo iba hacer justicia así?”, explicó y pidió compresión a la población afectada.



“Le pido a la sociedad compresión, hoy es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada”, finalizó.