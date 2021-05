Con “Centros Barrio”, xalapeños decidirán qué obras se harán en sus colonias: José Alberto Pérez

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Encuentro Solidario (PES), José Alberto Pérez Fuentes, manifestó que de lograr el triunfo el próximo 6 de junio, el presupuesto será entregado a los ciudadanos para que a través de los “Centros Barrio” decidan en qué invertirlo en sus colonias.



En entrevista para alcalorpolítico.com y TeleClic.tv, añadió que se pretenden crear 12 “Centro Barrio”, donde cada uno abarcaría entre 10 y 15 colonias y al que se sumaría un Consejo Consultivo de Infraestructura, integrado por ingenieros y personal experto en la materia.



“Ese Centro Barrio va a diseñar y construir sus colonias, se le van a asignar, previo acuerdo de Cabildo, (...) recursos para que ellos decidan qué hacer con el dinero y un Consejo Consultivo de Infraestructura donde participen ingenieros industriales para que ellos controlen ese dinero y que sean los ciudadanos los que decidan qué hacer y ya no hacerlo por ocurrencia”, expresó.



Definió su iniciativa de gestión como “gobernanza” y “transparencia”, por lo que si los xalapeños se unen, acotó, lograrán “romper con un sistema que ya dio de sí, ya no puede seguir así”.



Pérez Fuentes puso como ejemplo el “Centro Barrio San Bruno” que comprende 12 colonias, en el que sus habitantes darán a conocer sus necesidades y el Consejo Consultivo decidirá la prioridad de sus necesidades, como por ejemplo si hace drenaje o seguridad pública.



“El Centro Barrio espera que las personas se unan entre sí en todo, en el deporte, la cultura, las artes, realizar actividades para unir a la familia pero que ellos decidan sobre los estados financieros, es decir, que ellos decidan qué van a hacer con el dinero ”, reiteró.



Aclaró que no se trata que los ciudadanos manejen los recursos del Ayuntamiento, sino que éste va a ser “el facilitador de las cosas, no va a manejar más el dinero, en una decisión tripartita, vamos a ir por prioridades por colonia”.



El abanderado del PES insistió que con esta forma de gobernar se “rompe con un sistema antidemocrático y con un sistema de gestión administrativa que está diseñado para robar, dentro de 2 años nos van a decir que la ciclopista costó menos de 15 millones de pesos, como dice y luego el dinero nunca lo recuperamos nunca lo vemos y las necesidades son bastantes”.



Movilidad metropolitana



En sus palabras comentó que para resolver el problema de movilidad que existe en la Capital veracruzana se tiene que escuchar a los transportistas y ver el tema de manera metropolitana con los otros seis municipios que integran la región.



“Debemos integrar a los 6 municipios que nos circundan, tenemos que hacer la zona metropolitana en urbanización, en recolección de la basura, en la policía metropolitana, ya tenemos que unirnos con esos municipios porque estamos pegados a ellos, la zona metropolitana urge”, destacó.



Reafirmó que decidió contender por el Ayuntamiento capitalino, “porque creo que ya es tiempo de romper un sistema político antidemocrático que ya tiene más de 70 años, que nos ha traído miseria, nos ha traído drogadicción en los jóvenes, faltas de oportunidades e ignorancia y el tiempo de que se rompa de una vez por todas”.



Si bien reconoció que trabajó de cerca con autoridades de gobierno, negó que haya participado o ocupado un cargo político. “Vengo decidido a romper con ese sistema”, reiteró el abogado especialista en el Derecho Fiscal.



Primero la vida y la familia



El empresario inmobiliario comentó que decidió aceptar la invitación del PES porque en este partido encontró coincidencias con sus convicciones: el valor de la vida y la familia.



“Tenemos que volver a recomponer el tejido social con base en volver a integrar a la familia, en eso fue la residencia y posteriormente ellos aceptaron que toda mi planilla fuera de ciudadanos, la planilla de regidores, la planilla de Diputados Locales y Federales somos todos ciudadanos, no tenemos nada que ver con la política”, afirmó una vez más.



El excustodio del reclusorio de Pacho Viejo y policía durante los gobiernos de Acosta Lagunes y Fernando Gutiérrez Barrios sostuvo que siendo dirigente municipal de Encuentro Social tuvo la oportunidad de hacer un diagnóstico sobre las necesidades que tiene Xalapa, diseñando un plan de trabajo para poder resolverlas.



“El problema principal es la inseguridad, está en todas las colonias, en todas las calles, en toda la ciudad. La queja de los ciudadanos en la materia de inseguridad es bastante, no hay confianza en la policía, no hay confianza en el transporte y tránsito, es decir, no hay confianza entre la autoridad y la ciudadanía”, precisó.



El aspirante a suceder a Hipólito Rodríguez Herrero añadió que el otro problema que afecta a los xalapeños es la falta de empleos derivado de la pandemia de COVID-19.



“Tenemos el problema del agua, se tandea el agua en época de lluvia y eso no puede ser, nos falta un poco de talento, en Xalapa llueve dos tercios al año”, ahondó.



Reactivación turistica y laboral



Para dar solución a todas estas demandas, dijo que cuenta con un “proyecto Xalapa”, que está planeado para crearle oportunidades a los jóvenes a través de la ciencia y la tecnología, el deporte, la cultura y las artes y reactivar inmediatamente el empleo y la actividad económica a través del turismo.



Acotó que planea reactivar seis lugares icónicos de Xalapa: Santuario de Las Garzas, Cerro de Macuiltépetl, Xallitic, Parque Natura, Laguna de El Castillo y la exfábrica de San Bruno. “Tenemos que volverle a dar a los jóvenes áreas de esparcimiento, de entretenimiento cultural, recreativas y deportivas”, puntualizó.



Particularmente en El Castillo, una zona que a su parecer está olvidada, propuso crear un “muelle seco” en el que se almacenen granos en contenedores, al tiempo de desarrollar una zona social-ecológica.



“Estamos viendo con inversionistas extranjeros para traer, por ejemplo, ensamblar los teléfonos Samsung, traer alguna fábrica de Taiwán porque estamos cerca de los Estados Unidos, es decir, tenemos que hacer una zona industrial ya en Xalapa”, enfatizó.



Presumió que su administración estará basada en un “sistema de gestión de calidad”, con manuales de procedimientos e indicadores cualitativos y cuantitativos, “es decir, todo lo que hagamos es medible, los ciudadanos lo van a hacer (…) porque además está alineado a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene metodología”.



Captar agua de lluvia para mejor abastecimiento



Después de decir que en Michoacán tienen el vaso de captación de agua de lluvia más grande de México, comentó que en la ciudad también se podría hacer pero de manera subterránea “y no nos faltaría el agua”.



Dijo que en El Castillo hay seis manantiales a flor de tierra pero bajo el suelo hay muchos más (alrededor de 57 según él), por lo que a su juicio es más fácil extraerla que traerla de otro lado.



“Xalapa significa manantial en la arena. Estamos en el agua y no la disfrutamos. Si nosotros hacemos una presa subterránea, un captador de agua subterránea con los 56 túneles, tendríamos agua para todo el año”, aseguró.



Por cuanto hace a los servicios básicos, expuso que hay zonas de la ciudad que no está iluminadas adecuadamente y otras más de lo que deberían “como si lo hicieran adrede”; además de que hay obras reportadas como concluidas, que ni siquiera están pavimentadas.



Criticó que se devuelvan recursos a la Federación por no utilizarlos, lo que a su juicio es un delito, para luego pedir dinero prestado, lo que definió como “incongruente”.