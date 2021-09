El Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz no destinó recursos para atender a los damnificados por el huracán Grace, sino que instaló centros de acopio para que la ciudadanía apoyara con alimentos y enseres.



“La verdad no invertimos nada (de recursos), fueron los apoyos que dio la sociedad en general”, señaló la directora general del organismo, Rebeca Quintanar Barceló, luego de encabezar la Guardia de Honor ante el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el Parque de Los Berros.



Expuso que a través de estos puntos, lograron recibir alrededor de 143 mil apoyos de diferentes tipos, que fueron entregados a la Marina y la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de su distribución en las zonas afectadas por el meteoro.



“Tuvimos centros de acopio en el DIF Estatal y nos dieron un cúmulo de bendiciones todas las familias veracruzanas y esos apoyos se entregaron a través de la Guardia Nacional y de la Marina, recolectamos como 143 mil apoyos de diferentes tipos, llámese insumos alimentarios, despensas, colchonetas, cobertores, agua, leche, aceite, de todo tuvimos”, expresó.



Quintanar Barceló detalló que con estos apoyos ciudadanos, se atendió a los afectados por Grace en seis municipios de la Huasteca Baja, sin especificar cuáles.



“A pesar de que no había accesos, se abrieron y con el apoyo de diferentes dependencias de Gobierno, las mismas comunidades tuvimos trabajo en equipo con los Ayuntamientos y llegamos a todas las localidades”, puntualizó.



Expuso que aunque el DIF Estatal sí cuenta con recursos para destinar a emergencias climáticas, éstos se dieron antes de que azotara el huracán en el centro y norte de la Entidad.



“Se dieron 16 mil apoyos, entre insumos alimentarios, colchonetas, cobertores y agua (…) tenemos un recurso, que nos manda la Federación que es para personas en estado de emergencia y vulnerabilidad, que también hemos estado apoyando con esos insumos en el tema del COVID-19”, manifestó la titular del organismo asistencial.