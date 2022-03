Académicas y coautoras presentaron el libro Desde el naufragio. Testimonios universitarios sobre violencia en Veracruz (2014-2018), mediante un conversatorio celebrado el pasado jueves 17 de marzo, en la Ex Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana.Se reflexionó en torno de la inseguridad vivida en este Estado, una problemática que afecta a todos, pero sistemáticamente repercute más en la vida de las mujeres.En la charla moderada por Astrid Hernández, Nidia Vincent, Magali Velasco, Yuliana Rivera y Héctor Justino compartieron algunos ejemplos de situaciones de riesgo que el contexto veracruzano presenta para la cotidianidad de las y los estudiantes universitarios.Desde el naufragio. Testimonios universitarios sobre violencia en Veracruz (2014–2018) es una compilación de textos referentes al trabajo realizado durante las Jornadas Académicas “De Tlatelolco a Ayotzinapa. Un paso adelante y tres atrás” que organizó la UV en el año 2018, con motivo de la histórica represión a movimientos estudiantiles y la desaparición de jóvenes en México.La producción del libro fue coordinada por el Dr. Alfonso Colorado, director de la dependencia Difusión Cultural de esta casa de estudios.Desde las 12:00 horas, estudiantes y público en general asistieron al Salón Azul de la Ex Unidad Humanidades ubicada sobre la calle Francisco Moreno, esquina Ezequiel Alatriste, de la colonia Ferrer Guardia en esta ciudad, donde algunos se animaron a compartir sus sentires a propósito del contexto de inseguridad y violencia imperante no solo en Veracruz, sino en casi todo el país.Asistentes y coautores resaltaron la importancia que tiene la difusión de este tipo de prácticas académicas dentro de la búsqueda por el bienestar y el progreso social del país; lucha en que la Universidad Veracruzana juega un papel fundamental, pues es un espacio desde donde se gestan propuestas orientadas a la inclusión, el respeto y la vida humana, aspectos esenciales para garantizar la seguridad de jóvenes estudiantes.El libro ya forma parte de la Biblioteca Digital de esta casa de estudios y está disponible para descargarlo de manera gratuita.