Con Códigos de Ética y Conducta, buscan prevenir acoso en la Contraloría

Todo el personal de la Contraloría General del Estado, incluyendo los que laboran en los diversos Órganos Internos de Control, áreas, adscripciones o departamentos, sin importar el régimen de contratación, tienen la obligación de firmar una carta compromiso en donde se manifieste su voluntad de adherirse a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en los Códigos de Ética y de Conducta.



La negativa de suscripción por parte del servidor público, no lo exime de las sanciones a que pudiera hacerse acreedora o acreedor en caso de incumplimiento del mismo.



Lo anterior está plasmado en el nuevo Código de Conducta emitido por Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la dependencia.



También tienen prohibido conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual, ya que constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas, mayormente cuando se tiene relación laboral, y que son actos que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de los y las probables afectadas.



Además, los servidores públicos de la Contraloría, no solo están obligados al acatamiento de las disposiciones del Código de Conducta, sino también deben mantener el compromiso de, en caso de conocer posibles faltas o incumplimientos al mismo por parte de algún otro servidor público, presentar la denuncia ante la instancia correspondiente y se garantiza que no habrá represalias.



“Los servidores públicos de la Contraloría tienen estrictamente prohibido ejercer represalias, castigos u hostigamiento contra cualquier servidor público que, de buena fe, realice denuncias respecto al comportamiento ético o al cumplimiento de las responsabilidades”, dice el Código.



Para presentar una denuncia, los servidores públicos podrán acercarse directamente al Enlace de Ética y se pondrá a su disposición una línea telefónica, un correo electrónico o bien a través del portal de la Contraloría para recibir denuncias por incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta.



O bien, las denuncias presentadas por los servidores públicos, cuando así lo prefieran, podrá realizarse en forma anónima.



El Enlace de Ética bajo la dirección del Titular del Órgano Interno de Control, realizará la investigación administrativa correspondiente recabando las pruebas necesarias, para efectos de que se emita la resolución o acuerdo que en Derecho aplique, de acuerdo a los términos establecidos por las leyes de la materia.



Los servidores públicos que incumplan en alguna de las disposiciones contenidas en este Código de Conducta, incurrirán en la probable comisión u omisión de alguna falta de responsabilidad administrativa, y serán sancionados de acuerdo a sus atribuciones por los Órganos Internos de Control o la autoridad competente con apego en el Reglamento Interior de la Contraloría, así como la LRA y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables al caso concreto.



El nuevo Código de Conducta establece la forma en que los servidores públicos deben comportarse en los diversos ámbitos de actuación en los que se desenvuelven.



El compromiso de los servidores públicos no se limita sólo a observar adecuados parámetros de conducta frente a la sociedad, sino también que se comprometan a mantenerlos frente a sus compañeros y compañeras, así como con relación al desempeño de sus funciones.



La conducta de los servidores públicos de la Contraloría General del Estado a una absoluta vocación de servicio y compromiso con la sociedad, anteponiendo las necesidades colectivas a las personales; y compromiso con la austeridad y honestidad.