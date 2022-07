Con concierto, CECYTEV recaudará fondos para organizar Encuentro Nacional Deportivo

Con la finalidad de recaudar fondos para el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2022, el próximo 21 de agosto se llevará a cabo, en el Teatro del Estado, el Concierto en homenaje al grupo Queen, cuyo costo de la entrada será de 300 pesos.En conferencia de prensa, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), Javier Baizabal Cordero, indicó que la interpretación de las piezas musicales de la emblemática banda británica estará a cargo de los Big Brothers, en dos funciones: 18:00 horas y 21:30 horas."Se podrán adquirir a partir del 21 de julio en las instalaciones del CECyTEV, ubicadas en Carrillo Puerto #21 de la Colonia Centro de Xalapa. Invitamos a todos los amantes del rock que quieran disfrutar de grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y Radio Ga Ga y otros más, que no se pierdan este magnífico evento", indicó en compañía de autoridades universitarias y funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y del propio subsistema".Para mayor información podrán comunicarse al correo [email protected] , o al teléfono 228 842 16 00 extensiones 112 y 150 y enumeró que se pondrán a la venta mil boletos.Con relación al evento deportivo nacional, Baizabal Cordero detalló que se contempla la participación de hasta 3 mil 500 atletas de 30 estados donde hay CECYTES, requiriéndose una inversión de 4.5 millones de pesos en su organización.Recordó que para recabar recursos ya se llevó a cabo una carrera y posteriormente se contempla un torneo de ajedrez, pues el dinero se usará para el hospedaje y las comidas de los atletas que visiten Xalapa.Negó que la recaudación implique que tengan déficit para llevar a cabo el encuentro, ya que aseguró cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado para su preparación y también para ofrecer seguridad y atención a los jóvenes que acudan a la justa."Secretaría de Salud, Protección Civil, Guardia Nacional, desde que entran los autobuses al estado de Veracruz la GN va a estar monitoreando, entonces sí es una inversión muy importante. Son 4.5 mdp los que tenemos contemplados", externó.También afirmó que sí se cuenta con la capacidad hotelera para alojar a tantos participantes, sin que estimara por el momento de cuánto sería la derrama económica para la Capital Veracruzana que dejaría dicha competencia deportiva.