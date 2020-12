Con concierto especial de villancicos, el Coro de la UV despide al 2020

El próximo martes 22 de diciembre, el Coro de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de su titular el maestro Noel Josafat García, ofrecerá un concierto navideño para despedir a este pandémico año. Presentación artística que se transmitirá por la página de Facebook de Difusión Cultural de la UV.



"Hemos preparado con mucho cariño este concierto virtual, en formato de multipantalla, en el que interpretaremos cantos de Navidad. Se transmitirá el próximo 22 de diciembre, a las 20:00 horas, por Facebook, en la pagina de Difusión Cultural UV”.



El maestro Noel Josafat nos explicó que para todos los integrantes del grupo enfrentar esta pandemia ha sido todo un desafio, "pues cada quien, desde casa, en su hogar, continuamos trabajando. Además de preparar la música, he convertido la sala de mi casa en un estudio de grabación. Considero que todos los integrantes del coro hicimos un excelente trabajo de equipo”.



"Desde marzo hemos presentado este formato de multipantalla, pues hemos tenido la oportunidad de participar en un par de obras. Primero en un festival internacional, después participamos en un programa de música renacentista".



"Para todos nosotros esto de presentar conciertos virtuales ha sido un gran desafío pero nunca un concierto en este formato suple al presencial. ¡Vaya! Desde el ensayo presencial que no suple al virtual. Todo es un reto. Estamos acostumbrados a nuestras presentaciones presenciales, donde nos vemos motivados por el público; ahora todo resulta diferente."



"Desde las voces, intentando grabar un buen trabajo pero sin esa motivación que nos da el escuchar las demás voces. Ahora todo es un reto, desde seguir las indicaciones de la partitura hasta estar pendiente de las técnicas de grabación, donde trabajamos en equipo, con indicaciones precisas de lo que hay que hacer".



Y el maestro se queda pensativo y concluye: "Aunque todo esto es nuevo, hemos logrado trabajar en equipo. Hasta las personas que están atrás, en el proceso de edición, también forman parte del coro. Como Samuel Alamilla y Patricia Ivison, que han realizado un trabajo estupendo, muy profesional."



"Todos trabajamos con gusto para no quedarnos con las ganas de compartir este año de nuestra música. Hemos preparado un programa especial, con 8 villancicos provenientes de diferentes partes del mundo, todos cantados en español. Algunos son de procedencia española, otro austriaco, como el tradicional Noche de Paz, que le hemos hecho una adaptación en español”.



"Por supuesto que en este programa no dejamos de lado las canciones latinoamericanas como ‘El Burrito Sabanero’, de Venezuela; de la República Dominicana, ‘Mi Navidad’; sin faltar los nuestros como ‘La Rama’ y ‘El Viejo’”.



El programa que presentarán inicia con "Un canto en Nochebuena"; continúa “El Burrito Sabanero”, con arreglos de Rodolfo Obregón; “Cancionero de Uppsala”, anónimo; “En Belén tocan a fuego”, con arreglos de Ernest Cervera.



El programa continúa con “Regocijad”, de Georg Friedrich Händel/Issac Watts; “Señora Doña María”, tradicional con arreglos de Christoph Schönherr; “Mi navidad”, de Vinicio Disla, con arreglos de Iván Cordero; “Noche de Paz”, de Franz Xaver Gruber/Joseph Mohr; para finalizar con “La Rama” y “El viejo”, con arreglos de Enrique Segarra Carreón.