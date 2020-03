Con consciencia, Alcaldes podrán restringir paso a playas: Gobernador

Al destacar que actualmente la entidad se encuentra apenas en la Fase I de la contingencia por coronavirus, el gobernador Cuitláhuac García informó que los alcaldes de la entidad podrán restringir el paso a playas si lo consideran necesario.



“La consecuencia hay que saberla medir”, dijo al destacar que cada uno de los municipios saben cuántas personas llegan a sus playas, por lo que deberán aplicar medidas con consciencia.



Por tanto, serán los alcaldes de Veracruz quienes decidan restringir o no el accesos a las playas que se encuentran en sus demarcaciones, dijo el ejecutivo estatal al recordar que una de las recomendaciones en la Fase 1 de la contingencia, es suspender eventos masivos.



“Se puede restringir acceso a playas el pulso los tienen los alcaldes, podrán tener esta atribución de acuerdo a las indicaciones de las líneas de estrategias federales”, explicó durante conferencia de prensa.



En este sentido, dijo que se instruyó al Secretario de Gobierno para que dirija un oficio a los alcaldes, donde se les informe que las decisiones que tomen deberán ser en estricto apego a las recomendaciones del escenario uno, en el cual se encuentra el estado de Veracruz con dos casos positivos de COVID-19.



Y es que desde el día de ayer, la autoridad municipal de Tamiahua cerró el acceso a sus playas, como medida preventiva por el Coronavirus; al respecto, el ejecutivo estatal dijo que si un alcalde observa que hay aglutinamiento de más de 500 personas, los ediles tienen la atribución de cerrar el acceso.



Durante la conferencia de prensa que encabezó desde Sala de Banderas, donde se dieron detalles de cómo trabajará el Sistema Educativo del Estado durante este aislamiento voluntario, el Ejecutivo estatal mencionó que de acuerdo a la opinión de los especialistas en este momento no existe la necesidad de cerrar las playas.



Sin embargo, aclaró que en caso de que se llegara a detectar alguna concentración masiva en ellas, se procedería a evitarla con el fin de no generar riesgos entre la población.



“Si la sana distancia se pone en riesgo, entonces se podrá restringir el ingreso a las playas en caso de que haya concentración mayor de personas. Los alcaldes son responsables, ellos saben. Cerrar ahorita una playa, tomar esa decisión, la consecuencia hay que saberla medir, porque ya nos han dicho los especialistas que vas a tomar una medida que puede resultar peor, ese es el problema cuando se actúa sin consultar a los especialistas para tomar esa decisión”, apuntó.



Reiteró que es necesario dar continuidad a las acciones preventivas como es la higiene personal, el lavado de manos, el evitar saludo de mano, abrazos, así como cubrirse la boca con el codo al estornudar.



Insistió que Veracruz se encuentra en la Fase 1 de esta contingencia, por lo que es necesario guardar la calma y mantener las recomendaciones de la autoridad federal de salud.



“Tenemos que ser consciente de en que escenario estamos y cuáles son las medidas, es según las indicaciones de los especialistas, ayer consulté con los especialistas, nos dijeron, con fortuna Veracruz adelanto estas cuatro medidas y continuamos con ellas muy a tiempo”, expuso el mandatario.



Asimismo, reconoció que los dos casos que se conformaron en territorio estatal son determinados como leves, es decir con síntomas ligeros y recibieron la atención inmediata donde la familia fue un factor importante.



“Casos leves 80 por ciento, los dos casos que se presentaron en Veracruz son de estos, leves, los síntomas son ligeros, están confinados por los protocolos. Hasta ahorita de todos los casos que entraron al protocolo, todas las familias son muy colaborativas”, aseveró.



Finalmente, García Jiménez dejó en claro que el caso de una joven con los síntomas que se menciona en Coatepec, entra en el rango de sospechoso por lo que habrá que esperar al corte informativo que dará la autoridad de salud estatal después de las 19:00 horas de este miércoles para que se confirme el estado de este caso.