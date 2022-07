Con contención del gasto y austeridad, Poder Judicial ha ahorrado 180 mdp

La directora general de Administración del Poder Judicial del Estado, Joana Marlen Bautista Flores, informó que la contención del gasto y las economías logradas en el presupuesto del PJE han permitido ahorros totales por 180 millones de pesos en 2022.Durante entrevista, la funcionaria estatal dijo que esto permitiría que al cierre del año ya se haya saldado la deuda y el déficit de recursos al máximo (quedando pendientes 30 millones de pesos de los 500 mdp que tenía en 2019), precisando que en 2023 tampoco se prevé crear más plazas laborales a fin de contener la engrosada nómina que ya tiene."Más o menos estábamos hablando de unos 30 mdp que ya no es nada en comparación a los 500 mdp, se ha trabajado mucho", afirmó en la entrevista telefónica. Añadió que junto con el área de Recursos Humanos se ha tratado de reducir los gastos extras que se tenían en salarios y prestaciones dentro del poder autónomo.En este sentido, refirió que con eso se tiene un ahorro de más o menos 180 millones de pesos, lo que va a hacer que, para el cierre del ejercicio con la buena disposición de los magistrados, estén saldando la deuda que tiene el Poder Judicial y ya para 2023 este déficit se haya reducido en máximo y no generar más plazas, expresó Bautista Flores.Además, recordó que desde el 2020 se viene aplicando una política de austeridad para contrarrestar el déficit que se arrastra desde el 2019, aclarando que el faltante de recursos se dio en el capítulo 1000, que corresponde a sueldos y prestaciones del personal."Gracias al plan de austeridad y gracias a las medidas tomadas por la administración en cuanto a las economías, estamos ahorrando a partir del capítulo 2000 al capítulo 7000, casi 4 millones de pesos mensuales", indicó.La funcionaria acotó que el capítulo 1000 ya no está creciendo en lo que respecta a nuevos nombramientos de personal, agradeciendo también al personal sindicalizado porque ya no se están pagando los permisos económicos, que anteriormente eran de aproximadamente 400 al mes."Ya no se están dando y con eso reducimos, se puede decir, un costo extra de los jueces, de los secretarios de estudio y cuenta, de los auxiliares administrativos, de los secretarios de juzgado, es decir, cuando un juez se enfermaba teníamos que proponer a otro, lo mismo con los secretarios y eso significaba un gasto doble", expuso.Asimismo, comentó que se están haciendo las compras indispensables a fin de eliminar el faltante de recursos que permita el próximo año poder rehabilitar los juzgados y ya no seguir implementando el plan de austeridad."En lo que resta de este año estaríamos saldando el déficit de los 500 mdp para que en el 2023 ya estemos en ceros, eso es lo que esperamos con la buena disposición de la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, porque hemos estado muy pendientes en hacer economías desde el capítulo 1000 hasta el 7000", finalizó Joana Marlen Bautista.