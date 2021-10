Con control de APIVER, Marina llegó a correr a pescadores

Cerca de 25 pescadores que pertenecen a la Sociedad Cooperativa Escollera Playa Norte, denunciaron intimidación por parte de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), acusando que pretenden desalojarlos del terreno donde trabajan desde hace más de 40 años, ya que supuestamente esa área se rellenará para habilitar un patio para contenedores.El presidente de la Cooperativa, Ángel Contreras Vázquez, aseguró pescar en el sidio desde los 7 años y ahora cuenta con 51 representantes del área jurídica de APIVER, acompañados por elementos de la Secretaría de Marina, llegaron la tarde del lunes para avisarles que tienen que desocupar el terreno donde tienen sus embarcaciones, pero sin recibir una notificación y mucho menos indemnización a cambio.Contreras Vázquez refirió que los 23 pescadores socios mantenían acuerdos con Francisco Liaño Carrera, quien se desempeñó como gerente de Ingeniería de APIVER, y posteriormente con Miguel Ángel Yáñez Monroy, exdirector general del Puerto, para mantenerse en esa zona.Sin embargo, el líder pesquero explicó que tales acuerdos no los reconoce el actual Director General, el Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa.“Hoy quieren tapar aquí, aquí sacamos el producto que no podemos sacar allá, al tapar ellos aquí nos dejan mochos de todo, nos va a afectar un 100 por ciento, entonces eso es lo que estamos peleando, la indemnización para podernos mover kilómetro y medio, (…) ¿Por qué no indemnizan? Si les estorbamos, ‘saben qué señores, cada quien vaya por su dinero y se me mueve’, no quieren”, expresó.Recordó que los pescadores que fueron desalojados de Playa Norte todavía no han sido indemnizados como en su momento sostuvo APIVER, quien se habíacomprometido al desocupar esos terrenos que se ocuparon para la ampliación del puerto de Veracruz.Ángel Contreras Vázquez insistió en que APIVER pretende desalojarlos del lugar a la mala, incluso no descartó que con el apoyo de las fuerzas armadas, pues la zona ya mantiene una vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional.“Yo aquí llegué cuando tenía 7 años de edad porque el licenciado Ángel González nos mandó para Punta Gorda, allá nos desbarató las embarcaciones y nos venimos a parar a esta área, ahora tengo 51 años de edad y APIVER nos quiere sacar como animales”, dijo.Por lo situación, el grupo de pescadores hacen el llamado “al señor presidente López Obrador, ya que él pues apoya a los necesitados, que nos ayude con el tema de APIVER, pues vienen muy déspotas con según perdimos federales pero estamos en zona pesquera que lo tenemos de años”.