Con cuarta ola COVID, escasean trabajo y oportunidades de niños en situación de calle

Debido a la cuarta oleada de COVID-19, niños y adolescentes experimentan escasez de trabajo en las calles, dio a conocer la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), Ericka Antonio Blanco.“Ha bajado un poco el trabajo que los menores tienen en los semáforos, lo que se resume en que no puedan tener dinero para comprar sus alimentos del día”, dijo.Antonio Blanco explicó que esta situación impacta negativamente en los menores trabajadores, ya que no pueden acceder a los cuidados de salud necesarios para la prevención del virus.“Se han vislumbrado mucho las desigualdades que hay, tanto sociales como económicas y de salud con las personas que están más vulnerables”, acotó.Finalmente recordó que los niños trabajadores no cuentan con seguro médico o condiciones para consultar a un especialista.“Y se van a cualquier farmacia donde los atiendan que les quede más cerca, que es económica”, concluyó la directora de MATRACA.