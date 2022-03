Con descacharrización, Ayuntamiento de Xalapa busca erradicar criaderos de dengue

El regidor titular de la comisión Edilicia de Salud, Martín Espinoza Roldán, afirmó que las jornadas de descacharrización que realiza el Ayuntamiento de Xalapa en diferentes colonias y congregaciones del municipio buscan "ganarle" a la temporada de calor y a las lluvias, pues la acumulación de agua podría generar criaderos de mosquitos y casos de dengue.Roldán dio a conocer que hasta el momento son nueve los lugares donde se han realizado este tipo de actividades, enumerando entre éstos a la colonia Ébano, la Carolino Anaya, Acueducto; así como otras áreas de la localidad Chiltoyac.Afirmó que la Dirección de Salud, quien lleva a cabo estas jornadas en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5, ha acudido a las zonas que son más vulnerables, sin que hasta el momento se tenga registro de casos de esta enfermedad."Afortunadamente la población ha estado participando muy activamente toda vez que con el área de la Jurisdicción Sanitaria número 5, previo a la descacharrización, se pasa tocando casa por casa avisando del día y la hora en que va a estar llevándose a cabo la jornada y eso ha permitido que tengan más éxito", comentó en entrevista.Espinoza Roldán abundó que cada semana se va haciendo el análisis de cuáles son las colonias que requieren mayor atención, señalando que el dengue puede darse en cualquier lugar de Xalapa si no se toman las medidas preventivas necesarias."Si no quitamos de los techos de las casas, por ejemplo a veces que hay llantas, macetas; si no volteamos las tapas de los refrescos, lo que se busca con estas jornadas es también generar conciencia entre la población de que lo que tenemos que hacer es tapar aquellos objetos que puedan ser depósitos de agua limpia donde se pueda reproducir el mosquito transmisor", destacó el integrante de la Comuna Capitalina.