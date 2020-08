Con descalificaciones pretenden debilitar al INE, acusa Lorenzo Córdova

A tres semanas del inicio del proceso electoral federal 2020-2021, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron los señalamientos y descalificaciones que pretenden debilitar a ese órgano autónomo y los ataques a sus integrantes.



Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, a nombre de sus compañeros, expuso que el INE es una institución sujeta al escrutinio público y no se opone o censura la crítica.



Sin embargo, aseveró que lesionar sin fundamento a la autoridad o a sus integrantes, a partir de estrategias políticas de parte de algunos sectores no es sano para el fortalecimiento de la democracia.



“Nos manifestamos contra descalificaciones que incluso revisten violencia de género hacia nuestras compañeras consejeras y también contra los ataques que buscan vulnerar la honorabilidad de consejeros que han demostrado con nitidez su integridad y compromiso democrático”, aseveró.



Agregó que la polarización y la desinformación degradan la vida democrática, no obstante, desde el INE se trabaja para garantizar las condiciones de contienda política que hacen posible la certeza de los procesos electorales y el voto libre e informado de la ciudadanía.



En ese sentido, recordó que el próximo 7 de septiembre inicia el proceso electoral local 2020-2021 y el domingo 6 de julio del próximo año cerca de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán votar para elegir a las personas que habrán de ocupar los más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país.



Expuso que será el proceso electoral más grande de la historia, por lo que el INE garantizará condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad, así como para salvaguardar el derecho a la salud de toda la ciudadanía, tanto de las y los electores, de quienes fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla, así como de las servidoras y servidores públicos del INE.