Con desempleo en el sector informal, cifra oficial se quintuplica, afirma empresario

En los seis meses de pandemia por el COVID-19 en Xalapa y la región, oficialmente se han pedido 9 mil empleos formales pero si se suman los empleos informales que no están registrados ante el Seguro Social, la cifra se quintuplica, manifestó el empresario Giovanni Arcos Marines.



Aseveró que si para noviembre y diciembre se cumplen las predicciones de un rebrote de casos de Coronavirus, sería “catastrófico” para la economía nacional, estatal y local.



Expuso que en estos momentos, algunas cadenas comerciales locales del ramo restaurantero ya han cerrado sus puertas para no abrir; mientras que meses anteriores algunas cafeterías sólo vendían 18 pesos al día.



“Estamos preocupadísimos de que en noviembre y diciembre haya un rebrote, regresaríamos al inicio de la pandemia como en los meses de marzo, abril y mayo, volveríamos como cangrejitos a retroceder”.



Reconoció que en estos momentos la economía empieza a registrar cierta tendencia al alza, aunque muy gradual, sin embargo, la preocupación es por un posible rebrote de la pandemia que ocasionaría un caos.



El también músico y vocalista del grupo “Jaleo” señaló que ya tienen 50 contratos cancelados y para diciembre no hay ningún evento cuando en años anteriores sólo para un mes ya tenían agendado hasta 25 eventos, “hoy no hay absolutamente nada, todo está cancelado”.



Consideró que en estos momentos, el autoempleo es una alternativa para paliar los efectos negativos de la economía, por ello, dijo que están promoviendo talleres para que las personas descubran sus fortalezas y analicen donde pueden explotar sus habilidades.



Señaló que se imparten cursos de corte y confección, fontanería, electricidad, repostería, tablaroca y refrigeración.



“Creo que hemos necesitado tocar fondo de esta magnitud para poder despertar. Se trata de despertar conciencia para decirle a la gente que ya es momento de descubrir sus talentos ocultos”.