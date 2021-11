Con desfile y batucada, piden que vuelva Carnaval de Veracruz

Integrantes de comparsas, batucadas, bastoneras, ex reyes y sonidistas realizaron una marcha para pedir que se realice el Carnaval de Veracruz edición 2022, sacaron sus trajes para bailar por la avenida Independencia como una muestra de que los veracruzanos ya quieren fiesta.Aseguran que puede ser un carnaval con menos duración, pero que sirva para reactivar la economía de todos los que se favorecen de las fiestas carnestolendas.Por ello, pidieron la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que haya Carnaval pues todavía existe tiempo para organizarlo."Yo le pido al Gobernador que nos apoye porque los veracruzanos ya nos cansamos de estar acostados. Veracruz necesita libertad, que haya pachanga, los veracruzanos somos muy pachangeros y no queremos estar guardados ya estuvimos 2 años, solamente les pedimos 3 días de carnaval", dijo Víctor Rene Morales, ex rey del Carnaval.Evocando a los tradicionales papaquis de carnaval, bailaron y caminaron con sus trajes, lo cual causó expectación de los transeúntes que se sumaron al ritmo de la música.Se sumaron al contingente de agrupaciones de la comunidad LGBTTI y rey y reina transexual.Señalan que si dará tiempo de organizar el carnaval, incluso, plantean el reutilizar trajes y carros alegóricos.