Con diputaciones federales, MORENA y el Verde fueron “gandallas”, acusa PT

El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz recriminó al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que no fueran incluidos en la distribución de candidaturas a diputaciones federales, llamándolos “gandallas”, por no otorgarles ninguno de los distritos electorales federales para abanderar la coalición.



Mediante un comunicado, el partido que coordina en el Estado Vicente Aguilar, confirmó que en la alianza MORENA-PT-PVEM a nivel federal, la coalición determinó 8 distritos electorales para MORENA, 4 para el PVEM, ninguno para el PT y en el resto van solos.



“El PT hace conocer su molestia por la ominosa conducta desplegada por el partido MORENA y el Partido Verde Ecologista, los cuales han ignorado los intereses políticos, a pulso ganados, en el Estado de Veracruz. La alianza a nivel nacional para la elección de diputados federales excluyó la participación de nuestro instituto político en el Estado”, se expone en el comunicado oficial.



Recordaron que el PT ha manifestado apoyo absoluto a la Cuarta Transformación, proyecto político del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Sin embargo, consideran que la distribución que hizo la alianza no garantiza la participación de los mejores perfiles sino la repartición de cuotas de los dos Partidos beneficiados, principalmente el de MORENA. “Rotundamente, calificamos de agandalle la actitud de nuestros aliados”, reclamaron.



En este sentido, el PT expuso que el proyecto político exige una seria posición política para postular a candidatos competitivos y no la búsqueda de soluciones a problemas internos que tiene MORENA.



“La posición del PT desde un principio fue seleccionar a los mejores prospectos en una cancha de piso parejo, en la que se dieran a conocer propuestas de los tres partidos. Desafortunadamente, se hace una repartición Ad hoc para resolver problemas de un Partido”.



El PT les recordó a sus supuestos aliados que la votación de 2017, en la elección de ayuntamientos, fue la más alta obtenida en los últimos procesos electorales, la cual, consideran, se puede superar postulando a los mejores candidatos.



Por tanto, el partido se pronunció por postular a los mejores perfiles, seleccionados a través de un método democrático.



“En razón de lo anterior, por unanimidad de la Comisión Ejecutiva Estatal declaramos que participaremos solos, sin alianza, en el proceso electoral 2020-2021, en el Estado de Veracruz”, agregaron.



Para finalizar, expusieron que se espera un cambio de actitud de sus aliados para buscar, juntos, coincidencias que los unan en algunos municipios, discutiéndolos uno por uno; siempre y cuando se realicen las alianzas locales sobre un “piso parejo. Esa es la única condición, sostuvieron.