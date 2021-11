Con diputados salientes casi ni hubo relación: CANACO Córdoba

El presidente de la CANACO en Córdoba, Francisco Jiménez Haces, mencionó que esperan una mejor relación con los diputados que están por entrar en funciones, ya que con los anteriores la relación fue prácticamente nula.Señaló que desafortunadamente con los legisladores que están por concluir su periodo no hubo apertura para mantener diálogo sobre las necesidades del sector en la zona a pesar de que se tienen temas importantes que tratar.Comentó que vía telefónica ya tuvo un acercamiento con la diputada local Itzel López y se ve disposición de su parte a trabajar, lo cual se notó desde que se realizaron los foros de candidatos en la Cámara de Comercio.Mencionó que tienen previsto sentarse con ella a platicar en diciembre para tocar los asuntos que les aquejan y también que les tomen como órgano de consulta como ocurre con la Canaco a nivel nacional.En cuanto a la diputada federal Corina Villegas Guarneros, comentó que no han tenido acercamiento, pero sí le ha tomado llamadas telefónicas.“No hemos tenido mesa de trabajo ni de diálogo, únicamente ha sido vía telefónica”, apuntó.Jiménez Haces consideró que sí hay disposición de parte de Villegas Guarneros, aunque no le ha pedido un acercamiento formal por escrito, pero espera que cuando esto se haga haya respuesta.Indicó que cuando la han invitado a la Canaco ha acudido y si bien no ha habido la respuesta que quisieran sí hay accesibilidad de su parte.