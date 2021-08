Con disculpa pública, “castigaron” a xiqueño por matar a cachorro; exigen cárcel

Este domingo, el parque municipal de Xico fue testigo de una disculpa pública por parte de Rodolfo “N”, quien asesinó a un cachorro en febrero del 2019 en ese municipio, delante de los dueños y de menores de edad.



La disculpa que fue aprobada por el Juez en audiencia de suspensión condicional de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), se llevó a cabo este domingo a las 10:00 horas.



Rodolfo “N” se comprometió a no volver a ejecutar actos de maltrato o crueldad a cualquier animal.



“Hoy estoy aquí frente a ustedes para ofrecer una disculpa pública a la señora Isabel Posada García y su familia por los hechos que se cometieron el 5 de febrero 2019 en agravio de su mascota, que era un perrito de nombre Rigoberto, conducta que en nuestro Estado de Veracruz es considerado como delito-maltrato, comprometiéndome a no volver a hacer actos de maltrato o crueldad en contra de algún animal”, dijo.



Por su parte, la integrante de Rescate Animal “Maussi”, Araceli Jiménez, lamentó que la autoridad correspondiente sólo haya impuesto la disculpa pública y que se haya omitido tomar en cuenta que los hechos sucedieron en presencia de niños.



La activista subrayó que un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia puede desembocar en patologías sociales en la edad adulta, es decir, indica maltrato infantil y representa un recurso de poder en la violencia de género.



“Eso fue parte de su castigo, de su supuesto castigo, realmente yo no encuentro castigo en eso, pero eso fue lo que el Juez le ordenó, estuvo dos meses un día en prisión porque se posponían las audiencias, pero no fue por sentencia, fue el proceso. La ley marca más de dos años y medio para asesinar a un animal, había una agravante fuerte porque el hecho fue registrado delante de cuatro menores. Y aun así el Juez no lo tomó en cuenta”, señaló.



Por ello, pidió que se aplique la ley y que no solo se tome en cuenta el asesinato del animal, sino los hechos violentos en los que suceden.