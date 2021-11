Con documental, madres recordarán a sus hijos desaparecidos y exigirán justicia

Madres de jóvenes desaparecidos hicieron una invitación al público capitalino al cine documental donde presentarán una parte de la vida de sus hijos.La presentación se realizará el día de hoy 25 de noviembre y mañana 26 a las 17:00 horas en el parque Juárez, frente a Palacio Municipal con el objetivo de que sus seres queridos no sean olvidados.“Ellos tienen una familia que los espera, no hay respuesta de la Fiscalía. Queremos hacerle saber al gobierno que no están haciendo su trabajo”, comentó Faviola Pensado, madre de Argenis Josimar Pensando Barrera, desaparecido el 16 de marzo de 2014 en Xalapa.Acompañada de otras madres que buscan a sus hijos no localizados desde el 2014, afirmó que en Veracruz “no hay justicia porque no hay verdad”, y porque no se realizan las investigaciones pertinentes para dar con su paradero.Por su parte, Beatriz Torres, madre de Manuel Amante Torres, desaparecido en Autlán de Navarro, Jalisco, en 2016, comentó que la presentación se basará en una seria de varias fotografías y videos referentes a la vida de sus hijos en diferentes partes del Estado.Manifestó que están luchando contra “un monstruo” que es el Gobierno, que no quiere reconocer la realidad de que las desapariciones siguen en aumento.“Cada día hay más desaparecidos y en vez de que pare esto, aunque las autoridades digan que ha disminuido, no sé en qué parte o en dónde viven que no están viviendo la realidad que nosotros vivimos como familiares de desaparecidos y que hacemos acompañamiento a nuevas familias que están viviendo estas desgracias”, finalizó.