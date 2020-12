Con documento falso, CFE afirmó que incendio en Tamaulipas causó apagón

Este martes, en conferencia de prensa, directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezados por el titular de la empresa, Manuel Bartlett Díaz, responsabilizaron por el inédito apagón que afectó el suministro de electricidad a 13 Estados de la República el pasado lunes, al incendio de un pastizal en el municipio de Padilla, Tamaulipas.De acuerdo con la CFE, el incendio, cuya existencia habría sido verificada por la Secretaría de Protección Civil de Tamaulipas, ocurrió bajo torres eléctricas a la orilla de la carretera Victoria-Monterrey, lo que habría desencadenado la falla en el sistema que dejó sin electricidad a más de 10 millones de personas Para acreditar la versión, la CFE mostró un oficio supuestamente firmado por el coordinador de Protección Civil en Municipios del Gobierno de Tamaulipas, Emmanuel González Márquez, de fecha 28 de diciembre del 2020, en donde se reporta una llamada de emergencia por el incendio fuera de control que habría afectado las torres eléctricas.Sin embargo, horas después de la conferencia de prensa, el coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, reveló que el oficio mostrado por los directivos de la CFE es apócrifo, exhibiendo que no cuenta con sellos, que el número de folio no es real y que la firma que aparece en el documento no corresponde con la del funcionario que supuestamente lo emitió.Por otra parte, los directivos de la CFE también aprovecharon para sostener una posición política con respecto a las energías limpias, pues atribuyeron responsabilidad del apagón al gran número de energías que provienen de fuentes renovables que se integraron al sistema eléctrico en aquel día, por lo que criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya suspendido la aplicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía, que buscaba limitar la generación de energía renovable.Dicha política, además de ir en contra de la tendencia mundial de priorizar la generación de energía a través de recursos renovables, como una medida para conservar el medio ambiente, invadió la esfera de competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que sus efectos fueron suspendidos por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.Ante la falta de información fidedigna sobre las causas del apagón, en conferencia virtual, Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Regeneración Nacional (MORENA) exigieron una investigación independiente para explicar sus causas, aduciendo que la CFE no puede ser juez y parte, al tener probable responsabilidad en el suceso.