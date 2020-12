Con Duarte, la prensa fue más agredida pese a no serle tan crítica, revela estudio

A pesar de recibir el menor número de "críticas" de entre los Gobernadores del país, durante el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa se registró el mayor número de agresiones a los medios, revela el ensayo "¿Cooptar o reprimir? Intervenciones autoritarias sobre la prensa local mexicana", publicado por la Universidad de Salamanca, España.



El trabajo realizado por la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, María Grisel Salazar Rebolledo, es parte de la revista América Latina Hoy: (Re)construcción democrática tras contextos de violencia política de Ediciones Universidad Salamanca.



En éste se plasma que entre 2011 y 2013, en la primera parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Veracruz acumuló el mayor número de agresiones contra la prensa. Sin embargo, los medios no plasmaron titulares críticos contra el régimen en sus contenidos.



La investigadora halló que en las entidades en donde la prensa tornó una postura más crítica, el Gobierno desembolsó un mayor gasto de publicidad oficial.



"La crítica mediática constituye, en sí misma, un costo para el Gobernador, en términos reputacionales. Así, en entornos donde se está emitiendo crítica de manera profusa, el Gobernador prefiere eludir costos adicionales y opta por una estrategia de 'premios, colocando contratos publicitarios".



No es el caso de Veracruz, observa la autora, en donde se calculó una menor cantidad de "titulares críticos" pero un mayor despliegue de represión.



"Para poner un ejemplo concreto, en los Estados donde encontramos el mayor porcentaje de titulares críticos (57 por ciento del total, para Jalisco), se eroga cerca del 1 por ciento del gasto programático (2011-2013) en publicidad oficial pero encontramos, para ese mismo periodo de análisis, menos de una agresión contra periodistas. En cambio, para Estados en los que en un año determinado no se emite un sólo titular crítico (Veracruz en 2012 o Nayarit en 2013), el número de agresiones es de más de 4", expresa el documento.



Esto, observa la autora, es parte de una una gama de estrategias para desincentivar la crítica periodística.



"El objetivo del Ejecutivo local al buscar intervenir en los medios locales es acallar la crítica mediática. La intensidad de la crítica es, al mismo tiempo, un determinante de la elección de estrategia represiva en los regímenes híbridos locales por los costos reputacionales que lleva asociados".



Si bien los gobiernos en 2011-2013 construyeron sistemas clientelares, incluyendo el de Duarte de Ochoa; cada régimen aplicó un acto de represión como "modo de ejemplo" para el resto de los medios, añadió la académica.



"Si la prensa local sólo es esporádicamente crítica, el Gobernador optará por una estrategia de 'castigo', con el objetivo de generar un efecto intimidatorio entre el resto de los medios".