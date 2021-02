Con educación vial y amonestaciones xalapeños aprenderán a usar ciclovía

El presidente municipal de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, explicó que previo a realizar multas para aquellos que no hagan el uso correcto de la ciclovía, se comenzará con educación vial y amonestaciones.



“No queremos que empiece con sanciones, queremos que empiecen con educación: amonestaciones, es decir, les diremos que se pueden estacionar detrás de la señal y que no pueden ocupar el espacio para los ciclistas. Es un primer periodo de amonestaciones, de educación para que todo el mundo entienda”, indicó.



El alcalde detalló que una vez pasado el ciclo de educación y amonestaciones, en un mes aproximadamente, podrían entrar las multas para aquellos que no respeten las señaléticas o a los usuarios de dicha vialidad.



“Se han pintado los señalamientos en el suelo de dónde se pueden y no pueden estacionarse. Es un proceso de aprendizaje, vamos a tardar unos días y yo creo que toda la gente lo va a entender como lo hizo con el uno por uno, aquí es una cosa parecida”.



Rodríguez Herrero, informó que en próximos días ya se comenzará con la entrega de los tramos de esta ciclovía, pues está dividida en tres partes, por lo que al ser inaugurada, entraría este mes de concientización y educación tanto para ciclistas y automovilistas.