Con el Día Sin Mujeres, México se convertirá en referente: CANACINTRA

El vicepresidente de Responsabilidad Social y Empresas Sustentables de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, anunció a Alejandro de la Madrid Trueba como presidente de la Cámara en Xalapa.



"Creo que vamos a ver cambios positivos, en la Cámara y lograremos encontrar los caminos y los causes necesarios para que la industria en Xalapa crezca, para que nos fortalezcamos, para que tengamos mayor presencia en esta ciudad".



Al respecto, dijo que él no dejará de estar en CANACINTRA Xalapa, ni de continuar en la Vicepresidencia Nacional sólo que ahora será De la Madrid Truena, quien tome las riendas de dicha organización.



Por su parte, Alejandro de la Madrid dijo que la situación en Xalapa está crítica en cuestión económica, por lo que buscarán fortalecer trabajos para promover e impulsar la CANACINTRA.



"Es importante que la cámara crezca, que se afilien más socios. Vamos a generar una economía con las empresas afiliadas a la CANACINTRA, fortalecer la relación con el Gobierno Municipal y Estatal".



Así también, refirió que se van a caracterizar por la inclusión de la mujer, las cuales ya forman parte de distintas áreas dentro de la organización.



En ese tenor, García González reiteró el apoyo a las féminas en el Paro Nacional este 9 de marzo, afirmando que hay que visibilizar y empoderar más a las mujeres.



"La CANACINTRA fue la primer cámara que apoyó el movimiento, estamos muy comprometidos con este movimiento, creo que debemos visibilizar y empoderar más a la mujer. Creo que es un tema importante, no podemos seguir cerrando los ojos ante este problema".



Para finalizar, señaló que con este movimiento, México se convertirá en un referente muy importante, con un hecho que no se había visto nunca.



"Habíamos visto un Día sin Auto, un Día sin Electricidad pero que hoy los diferentes actores de la sociedad civil, va a ser un ejemplo. Las empresas de la CANACINTRA se les darán la facilidad".