Con el exfutbolista “Parejita” López, celebraron a madres de Cosoleacaque

El exfutbolista profesional Luis "Parejita" López llegó al sur de Veracruz este domingo para celebrar a niños y madres del municipio de Cosoleacaque junto a la Fundación “Enríquez Merlín”.Se trata de una organización de Emigdio Enríquez Merlín, hijo de la exalcaldesa asesinada Gladys Merlín Castro y hermano de Carla Enríquez Merlín.“El Parejita” autografió balones, camisetas, gorras y se tomó fotos con miles de niños, niñas, adolescentes y aficionados al futbol.“Se han sumado a la fundación amigos míos como Miguel Layún, Giovanni Dos Santos, Memo Ochoa, el Kikin Fonseca, afortunadamente ganó el América, ellos no pudieron venir, pero estoy seguro que pronto van a poder venir para festejar a los niños, Layún, me mandó la camiseta con la que jugó la semana pasada”, dijo Emigdio.Por su parte, José Luis López, agradeció la invitación de Emigdio Enríquez y felicitó a todas las mamás que hace un par de días celebraron el 10 de mayo.Dijo que el retomar estas actividades altruistas es importante, pues se vivieron dos años muy complicados por la pandemia de coronavirus.“Agradecerle a la gente de Veracruz por el recibimiento y que mejor que Emigdio pueda hacer este tipo de cosas, eso habla muy bien de la persona que es, de la persona que tienen en todo Veracruz porque no nada más es de aquí, es de todas partes, es un gran amigo que le deseamos lo mejor en todo lo que haga, en todos los ámbitos”, comentó.