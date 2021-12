Con el pianista Jorge Federico Osorio, concluye temporada de conciertos de la OSX

Espléndida noticia dio a conocer la Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues para concluir exitosamente su segunda temporada de conciertos presenciales ofrecerá un concierto magistral de la mano del gran pianista mexicano Jorge Federico Osorio, quien regresa a su querida OSX después de dos años de ausencia, a ejecutar el “Concierto para piano número 24 K. 491” del gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.De igual manera, nuestra amada Orquesta deleitará a su público con el “Poema de Neruda”, del mexicano Blas Galindo y del húngaro Béla Bartók con su Música para cuerdas, percusión y celesta, la noche del viernes 10 de diciembre, en punto de las 20:30 horas, en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural.Para el programa de mano, la Orquesta Sinfónica de Xalapa comparte el siguiente texto.Mozart compuso doce conciertos para piano durante los años 1784-86, una hazaña asombrosa dada la originalidad y la calidad excepcional de estas obras. Gran parte de su originalidad radica en la sonoridad y las texturas resultantes de la ampliación del papel de los instrumentos de viento. Mozart quedó tan impresionado por la abundancia y las capacidades de los instrumentos de viento de Viena, que los utilizó en sus partituras como sonidos distintos a los que se podían oponer la voz de los mismos pianos. En este sentido, la escritura de viento de Mozart en esta serie de conciertos figura de manera prominente en la articulación de sus formas; los vientos ya no sólo doblan las cuerdas sino que funcionan estructuralmente como "personajes dramáticos" por derecho propio.Mozart completó Concierto para piano número 24 en do menor, K. 491, en marzo de 1786. Fue la obra que completó justo antes de su ópera Le nozze di Figaro, K.492 y menos de un año y medio antes de Don Giovanni (1787).En muchos sentidos, este concierto proyecta una persona menos dramática, menos operística; tiene una calidad más reflexiva, personal, casi íntima, más parecida a la música de cámara.Casi 200 años después, en México, los versos “Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca” inspiraron al músico mexicano Blas Galindo, quien en 1948 compuso una obra de carácter nostálgico, la pieza “Poema de Neruda”, un espejo sobre cuerdas al número 15 de los “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, publicado por el Nobel de Literatura chileno en 1924. Más tarde realizó una versión para orquesta de cuerda.La música para cuerdas, percusión y celesta ocupa un lugar especial entre las composiciones de Bartók. Fue escrito por encargo de ese inquebrantable campeón de la música nueva, el suizo director de orquesta Paul Sacher, para celebrar el décimo aniversario de su Orquesta de Cámara de Basilea.Jorge Federico Osorio ha sido alabado en el mundo por su musicalidad suprema, técnica poderosa, vibrante imaginación y profunda pasión. Ha recibido varios premios y galardones internacionales que incluyen la prestigiada Medalla Bellas Artes, el más alto honor conferido por el Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Se ha presentado con algunas de las más prestigiadas orquestas del mundo dirigido por Frühbeck de Burgos, Haitink, Jansons, Maazel y Tennstedt, entre otros. Sus giras lo han llevado a Asia, todo el Continente Americano y Europa. Tocó el ciclo Beethoven con la Sinfónica de Atlanta dirigido por Robert Spano y Roberto Abbado y con la Sinfónica de Chicago y James Conlon.Recientemente fue invitado para inaugurar la sala de conciertos de la Universidad de Costa Rica y debutó en Los Ángeles, California. Como camerista ha tocado en trío con la violinista Mayumi Fuyikawa y el chelista Richard Markson y ha colaborado con Yo-Yo Ma, Ani Kavafian, Elmar Oliveira y Henryk Szeryng.Comenzó el estudio del piano a los cinco años con su madre, Luz María Puente, para proseguirlos en los Conservatorios de México, París y Moscú, donde trabajó bajó la guía de Bernard Flavigny, Monique Haas, Jacob Milstein, Nadia Reisenberg y Wilhelm Kempff. Osorio es Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por parte de la Universidad Veracruzana.Este programa podrá ser disfrutado a partir de este jueves, a las 10:00 horas, en su versión didáctica, planeada especialmente para universitarios pero abierta para todo público, donde podrán conocer el funcionamiento de la orquesta, la historia de las piezas y cómo se mezclan entre sí los instrumentos para ejecutar estas mismas. Este concierto es de entrada libre y gratuita. No se necesita adquirir entrada.De igual manera, este viernes 10 de diciembre, a las 19:30 horas, dará inicio la nueva temporada de Charlas de Concierto, con el tema “Bartók y las percusiones”, donde expertos en la materia musical como el maestro Jesús Reyes (principal de percusiones) y el maestro Rodrigo Álvarez (principal de timbales), ambos integrantes de la OSX, junto con el maestro Arturo Cuevas, coordinador de la Maestría en Composición de la Universidad Veracruzana, conversarán con el público sobre el programa a escuchar, ofreciendo un contexto histórico y artístico de las piezas de Bartók. Gracias a este evento académico, los asistentes tendrán un panorama más amplio de lo que están por escuchar y podrán exponer sus dudas ante los expertos, quienes las responderán al término de la charla.Los boletos para este concierto presencial podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración) de 10:00 a 13:00 horas, en taquilla de Tlaqná de 11:00 a 20:00 horas, o en la página oficial de la OSX orquestasinfonicadexalapa.com. Te comentamos que el uso de cubrebocas es obligatorio, de igual manera podrá ser disfrutado este concierto a partir del día jueves 16 de diciembre en las plataformas digitales de la @OSXUV.