Con el PRI o sin él, Elizabeth Morales buscará cargo en elecciones

La exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, aseguró que con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o sin él, buscará contender en los procesos electorales, aunque afirmó que también podría trabajar por el bien de la ciudad desde su casa o desde la sociedad civil organizada.



“Voy a hacerlo con el PRI, sin el PRI, con partido, sin partido, desde la sociedad civil organizada, desde mi casa, pero creo que es momento que todos los xalapeños o todos los que vivimos en Xalapa, porque mucha gente que vive aquí no es xalapeño, pero adopta la ciudad, creo que este 2021 un gran propósito que todos debemos de tener es trabajar por la ciudad para que salga adelante”, expresó en entrevista.



Dijo que al parecer la definición de las candidaturas de las cuatro diputaciones federales, que dentro de la alianza con los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) le corresponden al tricolor serán encabezadas por hombres, por lo que espera la confirmación de los perfiles, esperando que se incluyan a mujeres.



No obstante, afirmó que ha recibido invitaciones de otras fuerzas políticas para participar en los comicios del 6 de junio y aunque prefirió no decir con cuáles ha hablado al respecto, expuso que estará presente en la participación del proceso electoral.



“No podría decir tengo dos, tres, cuatro o cinco, he platicado con muchísima gente, no nada más de los partidos políticos, sino también con gente que quiere participar, hombres y mujeres que quieren participar y he hecho un compromiso de ayudarles, si alguno de ellos es candidato o candidata y sobre todo si llega a ser gobierno, diputado o diputada, haré todo lo que esté a mi alcance para que les vaya bien, porque si les va bien, le va bien a Xalapa”, asentó.



Elizabeth Mírales dejó en claro que para servir a la ciudad no se necesita hacerlo desde la política, “lo he hecho muchas veces, en los medios de comunicación, lo quiero hacer a través de un proyecto personal y si se da la oportunidad de hacerlo a través de una participación política, estaré en la posibilidad de valorarlo”.



Destacó que Xalapa ha pasado por una circunstancia difícil como ciudad, misma que con la pandemia se recrudeció, generando que muchas familias no tengan empleos, por lo que la crisis de salud, llevó a la crisis económica y ésta a una crisis de inseguridad.



“Tenemos que trabajar todos y todas, cada quien desde su posición y la que a mí me toque o corresponda en este 2021; lo que sí me comprometo es a trabajar para que a Xalapa le vaya bien”.



Por otra parte, criticó que pese a los avances que ha habido en los derechos político- electorales de las mujeres, para que se genere mayor participación de las mismas y por lo cual ahora se obliga a los partidos a postular en igual porcentaje a ambos géneros, haya varones que pretenden que se nomine a su esposa o hija, para seguir manteniendo el poder.



“No digo que la esposa o la hija no tengan méritos, porque hay muchas que sí los tienen, pero desde la posición del varón lo que están haciendo es perpetuar su liderazgo masculino. Todo esto tenemos que seguir trabajando y cuando a mí me dijeron que si volvería a tener una participación política, pensaba que no; pero hoy puedo decir que sí, porque tenemos que seguir participando las mujeres”, reiteró la ex alcaldesa.



Morales García aseguró que gobernar la capital veracruzana la hizo conocerla aún más, por lo que ahora considera que puede ayudarla “desde cualquier trinchera, para que salgamos pronto de la situación en la que estamos y nuevamente tengamos la reactivación económica, los empleos, las familias tengan dinero en sus bolsas para llevar alimentos y con esto además nos alejamos de la inseguridad”.



Recordó que en los tres años que estuvo al frente del ayuntamiento logró hacer muchas obras, como la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Murillo Vidal; la gestión para la modernización con este mismo material de la avenida Lázaro Cárdenas y el puente vehicular de la zona universitaria, a la altura del dique, con un corredor peatonal.



Además, resaltó la construcción de gimnasios al aire libre, la rehabilitación del corredor peatonal Carlos Fuentes, en el centro de la ciudad; tirolesas y muros de escalar en Los Lagos y obras hidráulicas y pavimentaciones de calles en colonias.



Asimismo, expuso el cambio de imagen de los parques como el que está en el Monumento a la Madre que ahora cuenta con un teatro para títeres; el parque Juárez, ya que a decir de la entrevistada, seguía siendo un espacio de prostitución infantil “increíblemente en la parte de atrás”, y por ello la hicieron un área de juegos.



Con estas acciones realizadas dentro de sus administración, hace ya 10 años, Elizabeth Morales asentó que tiene la experiencia, capacidad, pero sobre todo, las ganas de que a Xalapa le vaya bien, de manera que trabajará para ello.