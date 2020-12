Con esoterismo, algunos veracruzanos esperan mejorar su 2021

El 75 por ciento de las personas que se acercan a trabajos esotéricos son mujeres y buscan principalmente productos para encontrar el amor, mientras el restante son hombres y buscan productos para tener dominio sobre su esposa o novia.



Empleados y dueños de estos lugares, en Coatepec, señalaron que, aunque este fin de año la gente busca productos para despojos o “limpias”, así como para encontrar el amor, hay muchas personas que han acudido para atraer cosas positivas como el trabajo, buena suerte y el dinero, esto debido a la pandemia y la crisis económica.



“Buscan el trabajo, este año por la pandemia ha habido cambios, porque ahora buscan trabajo, seguridad, suerte”, comentaron.



Indicaron que quienes acuden piden los baños de limpieza o despojos, lociones y veladoras de distintos colores para hacer los rituales de fin de año.



“Buscan los borreguitos, semillas, velas, buscan el color dorado para representar la providencia, esto es de fe, con cosas pequeñas se pueden mover energías. Se hacen baños de limpieza o despojos que consisten en preparados herbales, los combinan con lociones, ofrendan veladoras para atraer cosas positivas, buena suerte y dinero”, precisaron.



También en Coatzacoalcos



Por su parte, en Coatzacoalcos, Reyna González, vendedora de productos para hacer limpiezas en casa y velas, además de otros objetos para estos rituales, confirmó que lo que más le piden es para tener trabajo y dinero, seguido de la salud.



Aunque lamentó que las ventas bajaron comparadas con años anteriores, espera que este 31 de diciembre incremente el flujo de personas en su local.



"No hay mucha venta por la situación pero la gente viene a comprar sus hierbas, sus baños para que les vaya bien este año, en el trabajo, en su negocio, en su casa, persona, salud. Piden por la salud, por el trabajo sobre todo porque no tienen y lo poquito que tienen pues ahí medio comiendo, mal comiendo porque no alcanza el dinero", dijo.



Reyna aseveró que ella comercializa saumerios, perfumes, amuletos del año que se ocupan para "abrir el camino".



Indicó que éstos se deben hacer el día 31 de diciembre y entre los rituales está el saumar su casa, barrerla bien con lociones, hierbas, éter, amoniaco, que sirve para las malas vibras y los chismes.



En su local se puede hallar también albahaca, ruda, romero, zorrillo, hojas de viento, artemisa, hierba Martín y más, todo esto se junta y con eso se barre y con eso se limpian.



Entre las imágenes que la población compra también están las de San Judas, la Virgen de Guadalupe, el niño divino y la imagen de la abundancia.