Con "estrategia estadística", buscarán casos asintomáticos de coronavirus en Veracruz

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, anunció que se prevé la transición de la fase 2 de Coronavirus a la fase 3, por lo que desde este día se inicia con las acciones adicionales para la contingencia epidemiológica, donde se destaca el plan de expansión hospitalaria.



Luego de reunión con el Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud, el Ejecutivo explicó que en la sesión se afinaron las acciones a seguir ante la pandemia, “previniendo una transición de la fase 2 a la fase 3”.



Al respecto enumeró 7 acciones que se activan desde este miércoles:



1. Implementación desde ahora de los espacios del Plan de Expansión que entraría en operación una vez rebasadas las capacidades hospitalarias actuales.



2. El nombre de dichos lugares alternos será el de Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C19) y el primero que entraría en operación sería el de Veracruz Puerto.



3. Se realizará una estrategia estadística para la detección de casos probables de personas con COVID-19 que no tienen todos los síntomas o una sintomatología muy leve y que por ello no han asistido a ningún centro de salud o no lo han reportado y forman parte ya de la transmisión comunitaria. Y no forman parte de los positivos reportados hasta ahora.



4. Lo anterior se llevará a cabo mediante los registros históricos de los meses de marzo, abril y mayo de años pasados de otras enfermedades respiratorias bien conocidas, comparados contra los registros gráficos de los casos de neumonías o complicaciones respiratorias que lleguen ahora a los centros de salud u hospitales en estos mismos meses.



Las diferencias entre los registros pasarán de ser casos sospechosos a casos COVID-19, ya que finalmente el tratamiento es el mismo para la sintomatología leve: confinamiento en casa, sana distancia con los familiares que viven en casa, reposo, hidratación abundante y algún medicamento recetado por los médicos para aliviar la calentura leve o la tos seca u otras molestias.



5. Se nombró como enlace coordinadora interinstitucional con David León, titular de Protección Civil a nivel nacional, a Guadalupe Osorno, quien es a su vez la Secretaria de Protección Civil Estatal.



6. La coordinadora interinstitucional de inmediato definirá los canales de comunicación con el Gral. de Brigada DEM, Federico Eduardo Solórzano, quien coordina a su vez las acciones de la SEDENA en el plan de apoyo a la estrategia sanitaria por parte de la federación en el estado de Veracruz.



7. Se le informará a dicha coordinación federal la localización de los primeros dos CAME C19 en el estado.