Con feria estatal de vivienda buscan revertir bajas ventas en Coatzacoalcos

La situación económica, los problemas de salud y la inseguridad han provocado que las ventas de vivienda en Coatzacoalcos pasaran de 150 anuales a tan sólo 20 o 30 en este 2021.Luis Fernando Quintal Aguilar, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Vivienda en el sur de Veracruz, reveló que por ello participarán en una feria de viviendas que será a nivel estatal vía Zoom esta semana.“Vamos a tener una feria de vivienda estatal por Zoom, o en línea, como le llaman, en la que vamos a ofrecer vivienda de todo el Estado. De Coatzacoalcos vamos a participar y ofrecer la vivienda que tenemos en esta zona, no es mucha pero tenemos algo. Claro que la situación económica no está para que tengamos mucha vivienda ni que estamos vendiendo mucho pero estamos tratando de cumplir”, declaró.El empresario reiteró que la situación no está como para saber cuánto se puede vender; sin embargo, mencionó que se está ofreciendo vivienda a la gente de la región, a INFONAVIT, a FOVISSSTE, a particulares y gente que tenga los medios para adquirir una vivienda de interés social.En esta feria se espera la participación de 24 empresas en el Estado, donde al menos el empresario ofertará 150 viviendas que tiene disponibles.“Se reactivó muy poco, vendíamos 120 viviendas al año y ahora vendemos 20 o 30, ahora la situación económica, inseguridad y salud, todo cuenta y eso es lo que nos afecta. En 2020 se colocaron 30”, finalizó.