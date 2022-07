Con Festival del Pulque y Chicharrón van por reactivar la economía de Las Vigas

José de Jesús Landa Hernández, alcalde de Las Vigas de Ramírez, invitó al primer Festival del Pulque y el Chicharrón, con el que buscarán la reactivación económica y turística de su municipio. El evento se celebrará del 15 al 17 de julio.El edil señaló que el chicharrón es una de las comidas típicas del municipio los domingos, “algo tradicional, el comer y convivir con la familia”. Espera que este festival, además de propiciar la convivencia familiar, incentive el desarrollo económico, cultural y turístico de esta demarcación.Añadió que otro de los objetivos de la administración municipal es solucionar el desempleo en el municipio, propiciando empleos indirectos para que los pobladores puedan tener un ingreso.“La idea surge de incentivar la economía, el desarrollo, el crecimiento, los comerciantes del municipio. Que haya una derrama económica y que conozcan las bellezas que tenemos como municipio de Las Vigas. Tenemos muchos lugares turísticos de mucha importancia que muchas veces no se conocen”, expuso el Alcalde.Asimismo, María Luisa Bautista, quien labora en el sector restaurantero de Las Vigas, aseveró que el pulque que venden en este municipio es “100 por ciento nutricional; vitamina C, potasio, zinc, magnesio. Hoy en día la gente se enferma porque está débil de defensas. Al pulque por algo decían que es ‘elixir de vida de los dioses’”. Añadió que el pulque puede quitar desde un cáncer hasta mejorar las defensas para no enfermar de COVID.La cartelera del festival será amplia e incluye un imitador de Juan Gabriel, grupos musicales y ballets. Prevén que asistan 5 mil personas por día en el festival que tendrá 50 expositores de diversos productos.Entre las atracciones está la exhibición de una réplica de Mayahuel, la Diosa del Maguey, vestigio maya en poder de un coleccionista, quien aseguró que ni los museos tienen en su posesión algo similar y que Hitler estaba tras esta escultura.Este primer festival forma parte del plan administrativo para cambiar a Las Vigas, “uno de nuestros proyectos dentro de la administración es generar un cambio en la parte urbana, darle una identidad al municipio y que sea atractivo para que las personas lo volteen a ver. Tenemos muchas bellezas, paisajes y mucha diversidad en la parte cultural y gastronómica”, concluyó Landa Hernández.