Con festival virtual, la Orquesta Sinfónica de Xalapa celebra 92 años de su fundación

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) más que un grupo artístico universitario, es considerado por los xalapeños como “su orquesta”. En verdad es uno de los patrimonios culturales más importantes del país, que en este mes de agosto arriba a sus 92 años de existencia, fecha tomada a partir de su fundación y la realización de su primer concierto ocurrido en el año 1929.



LA HISTORIA



Los antecedentes de la OSX, están en la Banda de Rurales del Estado, creada en 1886 para amenizar el acto inaugural de la Escuela Normal Veracruzana, una de las primeras en toda Latinoamérica. Desde la época porfiriana, hasta finales de la Revolución Mexicana, momento en que pasó a reorganizarse cambiando su nombre a Banda de Música del Estado.



Fue en abril de 1929, cuando el Gobernador del Estado, Adalberto Tejeda, propuso la idea de formar una orquesta sinfónica, idea comentada a Genaro Ángeles, en aquel entonces era el jefe del llamado Departamento Universitario, antecedente de la Universidad Veracruzana, quien expuso el asunto a los músicos involucrados, los reúne con el maestro Juan Lomán y Bueno, quien sería el primer director de la orquesta. El proyecto se inicia, y se refrenda en mayo del mismo año (1929) al autorizarse una partida presupuestal, con el compromiso de que se presentará en los actos organizados por el Departamento Universitario y se estrenará una obra del repertorio sinfónico por lo menos una vez al mes.



La fecha que se instituye como la conmemorativa, es cuando se ofrece el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, realizado un 21 de agosto de 1929, en el antiguo Teatro Lerdo, hermoso edificio que estuvo ubicado en la esquina de las calles Clavijero y Altamirano de la ciudad de Xalapa.



Es a partir del año 1975, cuando la Orquesta forma parte oficial de la Universidad Veracruzana. A partir de ahí, su trabajo la ha convertido en una de orquestas más reconocidas de las existentes en el país, fruto del esfuerzo de muchos hombres y mujeres mexicanos y de diversas nacionalidades, que han reconocido en la música una de las más elevadas manifestaciones del espíritu humano.



Han sido 92 años, en que la OSX ha tenido la dirección de doce directores, entre los que destacan Juan Lomán y Bueno, José Ives Limantour, Francisco Savín, Luis Herrera de la Fuente, Carlos Miguel Prieto, Fernando Lozano, Lanfranco Marcelletti Jr., y ahora Martin Lebel.



En sus “casi” cien años de actividades, con un permanente nivel profesional que la ha posicionado como una de las mejores, la orquesta ha tenido grandes personajes como solistas. Tan solo el siglo pasado contó con la presencia de los tenores Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, así como de Jorge Federico Osorio, Jorge Luis Prats, Susana Zabaleta, Amit Peled, Regina Orozco, entre muchos, muchos personajes más.



Por supuesto que la OSX no solo ha ofrecido presentaciones en la capital veracruzana, han sido frecuentes sus actuaciones en otras ciudades veracruzanas como Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Boca del Río, Veracruz, Poza Rica y del país, ha tocado en lugares emblemáticos de la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, Tampico y Morelia.



Destacan sus presentaciones en foros tan importantes para nuestro país como el Palacio de Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl, la Catedral Metropolitana y la Iglesia de Santo Domingo, todos ellos, codiciados espacios ubicados en la Ciudad de México, que le han valido infinidad de reconocimientos realizados por instituciones académicas y artísticas, asociaciones civiles, Ayuntamientos y gobiernos de los Estados que han recocido su labor de difusión musical.



Elsileny Olivares Riaño, jefe del departamento de Mercadotecnica y Logística en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, comentó que la OSX “es una orquesta que no conoce fronteras, que se reconoce por sus giras y presentaciones en festivales en distintas partes del mundo como Festival de Arte Internacional Europalia, celebrado en el año de 1993; la gira por Europa, en el 2004, donde se presentó en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania. En 2010, acudió a Guatemala, donde fue aclamada como la «principal embajadora de la creatividad y de la música mexicana”. En 2016, bajo la dirección y gestión de Lanfranco Marcelletti, realizaron la gira por Brasil, presentándose en las ciudades de Recife, Natal, Joao Pessoa, Sao Paulo y Río de Janeiro. El concierto de Río fue nominado a uno de los 10 mejores conciertos del año por la prensa brasileña”.



Es a partir del año 2013, en que la OSX abandona el Teatro Ignacio De la Llave, para trasladarse a su nueva sede la Sala Tlaqná, Centro Cultural, cuya instalación y calidad acústica están a la altura de otras salas de concierto de clase mundial, después de años de presentarse en distintos puntos de la ciudad.



Conocimos al maestro Martin Lebel, durante el mes de enero del pasado 2020, cuando es designado como titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. En aquel momento, el propio maestro Lebel describe como “una orquesta con muy buena energía, es la mejor que ha escuchado en México y ha tenido un excelente trabajo de fondo”.



Empezó su labor con un gran entusiasmo, con la cálida aprobación del público xalapeño; sin embargo, la contingencia sanitaria por COVID-19 hizo que todos los integrantes de la orquesta y su público se resguardasen en sus hogares por meses, pandemia que no impidió que la OSX continuará con su programa y brindara música a sus espectadores, de manera virtual.



El incursionar en redes sociales, logró que la OSX incrementara su público, tanto aumentó que, nos informa Enrique Hagmaier Espinoza, del departamento de Relaciones Públicas y Mercadotecnia, que el grupo artístico universitario cuenta con seguidores, espectadores residentes en países como Italia, Israel, Estados Unidos, Francia, España, y otros lugares del mundo y de nuestro país.



9º Festival OSX 2021



Fue durante agosto de 2012 cuando la OSX inicia su festival anual, organizado para conmemorar su aniversario a lo largo de una semana en que ofreció presentaciones en distintos puntos de la ciudad y la región xalapeña.



Festival ideado para llevar la música a distintos rincones y a personas que regularmente no tendrían oportunidad de acudir a los conciertos de la Sinfónica xalapeña debido a la lejanía.



“En esta novena edición la OSX presenta una edición virtual, la cual se presentará en la página web oficial de la OSX (orquestasinfonicadexalapa.com), lo que hará que, incluso, más personas puedan presentar los conciertos de la OSX y no sólo eso, esta edición contará con siete orquestas nacionales invitadas, cuatro reconocidos e investigadores musicales y más de diez conciertos de la misma Sinfónica de Xalapa”.



Para este año, a lo largo de 10 días, los espectadores disfrutarán de piezas como “La Trucha”, de Schubert, “Noche Transfigurada”, de Scönberg, la “Sinfonía número 5”, de Chávez, entre otras más que serán ejecutadas por la OSX.



Pero eso, no es todo, para esta edición, con el fin de unirse y llevar su música a distintos lugares del país y públicos, la OSX compartirá escena con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA); la Orquesta Filarmónica de Toluca, (OFIT); la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM); la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM); la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH); la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG); y la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).



La noticia fue bien recibida por el público, pendiente de estas presentaciones, con un programa con obras seleccionadas por los grupos participantes, entre las que destacan la “Sinfonía número 5”, de Mahler, la “Sinfonía número 4 Italiana”, de Mendelssohn, “Carmina Burana”, de Carl Orff, entre otras.



Conversatorios



Personalidades de la talla de Alfonso Colorado, Guillermo “Memo” Cuevas, Axel Juárez y Enrique Salmerón, todos ellos distinguidos investigadores de la UV y de la música y artes en sí, comentarán, mediante transmisiones en vivo, tópicos como los programas de mano, conciertos, generaciones, músicos, sus conocidas anécdotas y cómo, en el año 2020, cambió la forma de vivir, hacer y sentir la música.



Este festival es completamente gratuito y podrá ser disfrutado del 20 al 29 de agosto de 2021, en los horarios programados para cada evento, desde la página web oficial de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, orquestasinfonicadexalapa.com. Por tu seguridad y la de tu familia, se invita a quedarse en casa para que pronto podamos disfrutar nuevamente nuestros conciertos desde Tlaqná, Centro Cultural.



Elsileny Olivares Riaño, jefe del departamento de Mercadotecnica y Logística de la OSX, informó que el 9º Festival OSX 2021 dio inicio el pasado viernes 20 de agosto a las 20:30 horas, con el concierto de aniversario, del cual Beethoven fue el elegido para engalanarlo al ser su “Sinfonía número 1” y el “Concierto para piano y orquesta número 1”, con Mei Ting Sun como pianista invitado y Martin Lebel, en su primer concierto como Director Titular, el cual aún se puede disfrutar en orquestasinfonicadexalapa.com.