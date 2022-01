Con Fidel y Yunes crecieron Zetas y el CJNG: Cuitláhuac García

Al afirmar que “el que nada debe, nada teme”, el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se mostró a favor de que se investigue a su administración por supuestos nexos con el crimen organizado; no obstante, apuntó que es necesario que también se investigue el por qué en los Gobiernos de sus antecesores diversos grupos adquirieron “tanta fuerza” en la Entidad.“Ojalá que se investigue cómo los cárteles en Veracruz incidieron en los gobiernos, también que se nos investigue a nosotros, no tenemos ningún problema. El que nada debe, nada teme”, afirmó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Ante la petición que hizo el constructor mexicoamericano Bryan LeBaron Jones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y al Senado de ese país, para que se le investigara y también a su par de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reiteró su deseo en que se cree esta comisión investigadora, apuntando que tienen información para compartir sobre estos presuntos nexos entre sus exhomólogos y los grupos del crimen organizado.“Es muy raro que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en la época de los Yunes haya penetrado tanto; el cártel de Los Zetas haya penetrado tanto en la época de Fidel Herrera y que en la época de Javier Duarte, hasta el Grupo Sombra haya adquirido tanta fuerza en el norte”, acusó.García Jiménez aseveró que a diferencia de sus antecesores, su Gobierno sí está combatiendo a los delincuentes; y añadió esperar que sea cierto que sí se investigue esta situación.“Llevamos mucho tiempo en esto y nunca se les tocó a los exgobernadores. Se instalaron Los Zetas, Fidel aquí estuvo y no hubo nada; Duarte con todos los cárteles aquí y nunca hubo nada; y Yunes con el CJNG. Yo denuncié cómo Winckler (exfiscal) denunciaba las carpetas y cómo liberó a uno de ellos muy descaradamente”, afirmó.Aseveró que en Veracruz “ya estamos hasta aquí” de los grupos delincuenciales, que las administraciones pasadas dejaron entrar “y nadie les dijo nada”, cuestionando que ahora que “les estamos dando duro” hay “defensores de delincuentes” tanto en los medios como personajes políticos.“Están duro y dale contra las formas jurídicas que estamos haciendo para detener a estos delincuentes, nada más porque se tocó a algunos delincuentes de cuello blanco”, fustigó el titular el Ejecutivo sin atreverse a nombrar a los medios de comunicación que presuntamente defienden a delincuentes.Reafirmó que en su Gobierno van contra los delincuentes de cuello blanco y contra la “malandrada”, aseverando que “está muy raro” que por llevar a cabo esta acción se le cuestione.“Ahora que se nos cuestione, ¿no creen que eso está muy raro?, pero no me van a doblegar, mediáticamente, no me van a doblegar. Yo voy contra los delincuentes de frente y parejo, de cuello blanco y de los otros también porque basta”, recalcó.A decir de García Jiménez, en el pasado no se procesaba a los responsables de delitos sino que “era pura negociación”, ya que “les tenían miedo a que les hicieran un escándalo mediático. Así de larga era su cola, que así de largo era su temor que por un hecho mediático se echaban para atrás. Yo no. Voy contra los delincuentes para adelante y duro”.Dijo desconocer las razones que tiene Bryan LeBaron para hacer la solicitud al Gobierno estadounidense y a su Senado, “pero hay que aprovecharla, no hay que echarse para atrás y esconderse, “no, al contrario; hay que abrirse, el que nada debe nada teme”.“Le entramos. Pero ya que vienen, también decirles: ‘Oigan nada más que miren aquí unos datos importantes, para que dentro de sus comentarios los tengan (…) y desde luego ahí tiene que ir lo del ‘Rápido y Furioso’. ¿Por qué hicieron eso?, una instancia internacional de investigación provocó ese daño a la sociedad mexicana”.El mandatario estatal refirió una vez más que los cárteles en Veracruz no son nuevos sino que “ya tienen rato operando en el Estado”, por lo que hay que ver qué hacían los fiscales en esos periodos y los gobernadores en turno.“Por qué los solapan tanto tiempo. Entonces no, no tengo ningún problema. Estamos a disposición y ojalá vengan pronto, porque sí tengo cosas que compartirles, datos interesantes del bienio anterior”, finalizó.