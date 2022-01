Con firma falsificada le quitaron su plaza, acusa empleada de la SEV

Rita Sarahí Hernández Barrios, empleada administrativa de la Dirección General de Bachillerato (DGB), denunció acto de corrupción en el que le despojaron de su plaza administrativa por medio de una firma falsificada.Mencionó que luego de haber concluido su interinato el 6 de agosto del 2019 regresó a trabajar, sin embargo, el 25 de noviembre el subdirector de la DGB le entregó oficio de cese, aunque ella no había entregado ni firmado ningún documento.Aseguró que la directora de la DGB, Claudia Guadalupe Zamora Treviño, tiene conocimiento del problema pero sólo se ha reunido con ella una vez y hasta la fecha no le ha resuelto nada."Me dijo que era un caso atípico pero que lo iba a resolver. Hasta la fecha es la única vez que la vi, jamás me volvió a dar la cara, ella sabe perfectamente quién soy, sabe cómo está el asunto", expresó.Agregó que ya se encuentra la denuncia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y la Fiscalía Anticorrupción, la cual ya comprobó que se trata de una falsificación, además de que exige la devolución de su plaza, también pide que se den a conocer los movimientos acontecidos."Tengo ya mi dictamen pericial otorgado por la Fiscalía donde hace constar que esa firma no es mía (...) Estoy exigiendo que me regresen mi plaza y al Gobernador que se entere de los movimientos que se han presentado en DGB y en la misma Secretaría", añadió.Comentó también que se había planteado un convenio con el departamento jurídico de la SEV pero éste rechazó el acuerdo hasta que el Tribunal lo resolviera."El licenciado me llamó y me dijo: el jurídico de SEV nos echó abajo la propuesta de convenio, porque él dijo que no, que hasta el TECA nos resolviera", finalizó.