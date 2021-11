El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comparó con la muñera de la popular serie de televisión “El Juego del Calamar”, al afirmar que si observa a un funcionario corrupto, lo “eliminan”.Al referir que se investiga un presunto señalamiento de “moches” en el Instituto de Espacios Educativos, advirtió que en caso de confirmarse se aplicará todo el peso de la ley, ya que es un “delito grave”, por lo que “permanecerá vigilante”.“Estoy como la muñequita de la serie (El Juego del Calamar), observando a todos lados, el que se mueve… sópatelas”, asentó.El Mandatario explicó que ahora espera pruebas para proceder en Espacios Educativos.Sin embargo, dejó en claro que en varias dependencias se “limpió” la corrupción “arriba”, en referencia a los titulares, por lo que ahora van por “los de abajo”.Incluso, dijo que no va a tolerar corrupción y aunque confía en los de arriba, como Ricardo García Jiménez, de quien dijo tiene autoridad moral al igual que los directores, solicitó que se denuncie a “los de abajo” que están pidiendo moche, porque ya es un delito grave.El Mandatario estatal hizo un llamado a la población para que en caso de ser víctimas de un caso de este tipo, se denuncie para evitar las “viejas prácticas” de otros gobiernos en Veracruz.“Alguien de abajo en Espacios Educativos pidió moche, me lo voy a ajusticiar, estoy esperando las pruebas y voy a ir directo, no voy a tolerar corrupción. Ese que está pidiendo moches, denúncielo” , dijo.Por ello advirtió que estará vigilante para sancionar a quien resulte responsable y de observar un movimiento irregular, se eliminará de inmediato: “corrupto que encuentre, ¡sópatelas!”, reiteró.