Con huelga de hambre, exempleada municipal de Xalapa exige reinstalación

Luego de iniciar huelga de hambre fuera del Palacio Municipal, Margarita Juárez Huerta declaró que ya se entrevistó con el secretario del Alcalde, el cual le prometió una respuesta por la tarde.Mencionó haber hecho la huelga para hacer valer sus derechos teniendo la confianza en que la nueva administración le dé solución a su problema."Tengo confianza en el nuevo presidente municipal, Ricardo Ahued, de que él nos va a dar una solución; es un hombre honorable, recto y muy humano sobre todo", expresó.Recalcó que la razón de la huelga es por haber sido despedida sin justificación hace casi 2 años por Francisco Domínguez Canseco, quien fuera el director del área de Participación Ciudadana en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero."El señor director de Participación dijo que ya no había trabajo y al poco tiempo contrató personal. Desde ese momento mintió. Yo pregunto: ¿dónde está el lema de MORENA ‘No mentir, no robar, no traicionar’?".Manifestó que Domínguez Canseco se defendía con el apoyo del entonces Alcalde y de la diputada federal Ivonne Cisneros y que mientras tuviera su apoyo, "a él no le podían hacer nada".Por último, comentó que de no obtener respuesta a su demanda, seguirá manifestándose en Palacio Municipal."Si no me dan una respuesta hoy por la tarde, seguiré mi marcha, nuevamente mañana nos volvamos a plantar en huelga de hambre", finalizó.