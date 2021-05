Con Inés Romero no mejora el Poder Judicial de Veracruz: Abogados

La peor etapa del Poder Judicial de Veracruz inició con la Presidencia de la ahora exmagistrada Sofía Martínez Huerta y siguió con la actual titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, consideró el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores.



Dijo que una de las pruebas de lo mal que está el Poder, es que no se ha acatado la resolución que diera la autoridad federal para que fuera reinstalado el magistrado Roberto Dorantes.



“Sabemos y entendemos que una resolución emitida por una autoridad federal, tiene que ser acatada y derivado de esta resolución donde le concedieron el amparo al magistrado Roberto Dorantes para efectos de que sea reinstalado a su magistratura, trae como consecuencia que se estén cubriendo todas y cada una de sus prestaciones que percibe o se encontraba percibiendo”.



Dijo que lo delicado y lamentable es que el mismo Tribunal federal persiga a los dos poderes: el Legislativo y Judicial para efecto de que den cumplimiento a la resolución total, pero al no acatarlo significa que se iniciaría un proceso de destitución de los presidentes de ambos poderes por no obedecer legalmente esa resolución.



“Es lamentable que esta institución de administración de justicia tenga que ser apercibida hasta de destitución de la magistrada presidenta. Pareciera que no existen asesores legales en el Poder Judicial y Legislativo que les digan que es obligatorio cumplir con las resoluciones emitidas por el juzgado federal”.