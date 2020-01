Con iniciativa, buscan fomentar la prevención de desastres en el país

Integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres presentaron una iniciativa para emitir la nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastre y Protección Civil.



“El mayor reto que tiene México, en materia de protección civil, es convertirse en un país preventivo y no reactivo”, subrayó Nancy Claudia Reséndiz Hernández, presidenta del órgano legislativo.



Resaltó que la propuesta abroga la actual Ley General de Protección Civil y pretende generar una cultura de prevención ante el impacto de fenómenos naturales y combatir la corrupción en esta materia.



"Buscamos generar esa cultura de ayudar, pero por convicción y no por un beneficio personal ni económico. En la Protección Civil, no se deben usar las desgracias derivadas de los fenómenos naturales para cuestiones electorales u otros fines", aseveró.



Para el diseño de esta propuesta, indicó, se trabajó en conferencia con el Senado de la República y hubo foros regionales en Veracruz, Oaxaca, Colima, Zacatecas, Morelos y Estado de México, así como mesas de consulta en las que escucharon a más de mil 500 expertos en materia de protección civil, académicos y empresarios, entre otros actores.



Reséndiz Hernández expuso que este nuevo marco jurídico contempla sanciones administrativas, civiles y penales, por acción u omisión ante un desastre natural, con el fin de generar conciencia de que se trata de proteger vidas humanas.



Explicó que se sancionará a quien haga uso indebido de los recursos provenientes de los instrumentos financieros que se contraten o bien de donaciones nacionales y extranjeras destinados a la atención de emergencias.



Asimismo, quien autorice, edifique y realice obras de infraestructura, de vivienda y servicios en zonas consideradas de alto riesgo también será sancionado.



Además, se plantea la creación de la Agencia Federal de Gestión Financiera de Riesgos Públicos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que vigilará y propondrá la contratación de instrumentos financieros para la atención de desastres y dará seguimiento a su aplicación, lo que evitará sobrestimaciones.



La diputada agregó que esta nueva legislación ordena a las entidades y municipios a mantener actualizado sus Atlas de Riesgo que conforman, a su vez, el Atlas Nacional de Riesgos.



MITIGUEN EL RIESGO DEL DESASTRE



"Los Atlas de Riesgo son un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo del desastre", enfatizó.



Nancy Reséndiz apuntó que ninguna ley es perfecta, pero confió en que este nuevo marco jurídico sea funcional para el país, por lo que expresó su esperanza de que sea avalada por todos los grupos parlamentarios en el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero.



Resaltó que otros legisladores han presentado sus propuestas en la materia, las cuales serán considerados en el proceso de dictaminarían.



"En la protección civil no hay colores ni partidos, la única camiseta que se debe traer es la de México. En esta Comisión sumamos, no dividimos", externó.



La legisladora se comprometió a seguir trabajando por mejores oportunidades de vida y laborales a los ciudadanos del país y de su municipio, Tecámac, Estado de México.



Al hacer un balance de los trabajos de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres durante 2019, Reséndiz Hernández destacó que se lograron incrementar los recursos destinados al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, de 200 a 647 millones de pesos.



"Fue un logro muy grande y se vigilará que los recursos del FOPREDEN, realmente se apliquen donde se requieren y que se vea beneficiada la gente", dijo.



Asimismo, se realizaron los trabajos para la construcción de la nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastre y Protección Civil, encaminada, reiteró, a generar una cultura de prevención ante los embates de los fenómenos naturales.