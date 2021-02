Con iniciativa de MORENA en el Senado, patrones ahora cobrarían créditos a trabajadores

Una nueva iniciativa aprobada desde el Senado de la República facultaría a los patrones el cobro directo a sus trabajadores de cualquier atraso en créditos de nómina, alertó la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.



Esto, tras la modificación a la Ley General de Títulos de Operación, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.



En dicha iniciativa, el Senado contempla incluir al patrón como un tercer interesado en los contratos entre los bancos con los titulares de un crédito a cuenta de nómina y así, no sólo fungirían como responsables de la cobranza, incluso las financieras podrían demandarles en caso de un impago.



El Artículo 431-Bis incluso permitiría a las financieras recuperar su dinero con dinero del bolsillo del patrón.



Este mismo numeral instruye al patrón a que sea él y no la financiera o el banco en sí, el responsable de retener los recursos para cubrir los créditos a cuenta de nómina.



“Es un adefesio jurídico. Es decir, ahora los patrones van a ser los encargados de la cobranza de los bancos y las financieras que otorguen créditos de nómina a los trabajadores. Vemos que es una forma de legalización de las tiendas de raya”.



Comparó que dicha iniciativa pasó en la Cámara Alta “como bola de humo” a los ciudadanos, en un contexto de desconocimiento de la problemática por parte de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Miguel Haces Barba, Miguel Ángel Navarro y Casimiro Méndez.



Por lo que urgió a la Cámara de Diputados a frenar dicha reforma proveniente del Senado, dado que afectaría a los trabajadores con un préstamo de nómina.



Observó que en el país, empleados del servicio público cuentan con créditos contratados a cuenta de nómina con sociedades financieras de objeto múltiple, esto, por medio de convenios firmados entre las financieras con las dependencias estatales o federales.



“Es un proyecto fracasado porque las financieras que tienen esa libre disposición del sueldo del trabajador evidentemente van a cometer abusos porque el trabajador está impedido para hacer reclamos porque el pago de los créditos está vinculado a la nómina”.



Carbajal Vázquez dijo que los patrones no pueden ser parte de la relación contractual entre el acreditado y la emisora del crédito y que a la fecha no existe un límite para el descuento del trabajador.



“Esto compromete al patrón a que en caso que no deposite el crédito, el Patrón es solidariamente obligado con esta dinámica de pago y puede ser demandado también”.



Esto, dado que la misma ley indica que el acreedor que no reciba su dinero oportunamente podrá emprender “acción ejecutiva en contra del empleador o patrón”.