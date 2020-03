Con insultos a Fiscal, Diputado “verbalizó el desdén” de autoridades por mujeres

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, Estela Casados González, calificó de lamentable la forma en que se expresó el diputado Erik Iván Aguilar López sobre la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Aguilera, a quien dijo “comerse en tacos”. Al descartar pronunciarse sobre el proceso de desafuero que enfrenta el legislador, la también activista señaló que los insultos provienen de un representante ciudadano que trabaja en la creación de leyes para proteger a la sociedad.“Lamentablemente, él verbalizó el desdén con el que los tres poderes que integran el Estado observan a las ciudadanas, ya sean funcionarias o no, eso es reprobable porque es una persona que se encuentra en un ámbito donde se elaboran las leyes que protegen a las mujeres”, dijo.Sin embargo, aclaró que el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres no se pronunciará sobre el posible desafuero de Aguilar López.En diciembre pasado, el Diputado, que llegó al cargo bajo las siglas del PT, presuntamente ayudó a pobladores de Alto Lucero a “robar” un cadáver del Servicio Médico Forense del municipio al alegar que llevaba horas desatendido.“El cuerpo ahorita se lo llevan a su casa, así sea lo último que yo haga”, expresó el legislador, quien incluso se refirió a la Fiscal como una “idiota” que nadie conoce y ante la insistencia de que no podía llevarse el cuerpo, expresó: “a la Fiscal me la como en tacos”.