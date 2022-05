Con jazz, danza y teatro, estudiantes de Artes UV piden preservar Casa del Lago

Con jazz, danza y teatro, estudiantes de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana protestaron esta mañana en la Rectoría de la Universidad Veracruzana; demandan que se preserven el Centro Cultural Casa del Lago y otros espacios recreativos.Uno de los representantes del Segundo Frente en Pro de las Artes, anunció que durante la reunión con los directivos y autoridades académicas no se llegó a una solución. Sin embargo, mencionó que sí se acordó continuar el diálogo en próximas reuniones que ya fueron agendadas."La reunión fue justamente para aclarar este tema que nos competía a los estudiantes, lo único que podemos decir es que estamos en un proceso de diálogo que no solamente será hoy, van a ser muchas más reuniones", aclaró.En este aspecto, otra consejera del frente, explicó que la protesta no es únicamente para rescatar el espacio cultural Casa del Lago, sino también, para darle importancia a la Unidad de Artes ante la entidad académica y dar a conocer que en Xalapa hay talento,"Esta marcha que estamos haciendo no únicamente es por Casa del Lago, sino en pro de todos los estudiantes que estudiamos en unidad de artes que nos estamos uniendo para que la Universidad Veracruzana nos voltee a ver y se dé cuenta que hay mucho talento aquí radicando en Xalapa, en la Unidad de Artes", dijo.Asimismo, otro de los representantes, informó que se seguirá en la lucha del frente en el margen de tres principios básicos que ellos mismos decretaron: comunicación, empatía y comunidad.Finalmente, reiteró que además de la lucha para recuperar el foro “Miguel Herrera”, también solicitan el espacio para ser tomados en cuenta, en la búsqueda de lugares que tengan las condiciones necesarias para la ejecución de cada una de las artes de esta unidad universitaria."Insistimos en que esto es una búsqueda por espacios dignos, de todos los compañeros, todos estamos con este perfil de querer algo digno y de ser tomados en cuenta", concluyó.