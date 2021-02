La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño patrimonial por un monto de 57 millones de pesos durante el 2019 dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se otorgaron apoyos a fallecidos, “aviadores”, personas que cobraban simultáneamente otros apoyos y otras que no cumplían con los requisitos de acceso al programa.



En los Informes de Auditoría 104-DS y 374-DE, entregados el pasado sábado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF detalló que, durante 2019, existieron irregularidades dentro del programa Jóvenes Construyendo al Futuro, dentro del que se otorga un apoyo económico mensual a personas de entre 18 y 29 años para que aprendan un oficio en un centro de trabajo.



Las irregularidades



- 68 personas recibieron la beca, a pesar de haber fallecido al momento en que se les depositó el apoyo, lo que ocasionó un probable daño patrimonial de 482 mil 400 pesos.



- 3 mil 371 jóvenes recibieron el apoyo económico destinado a personas que no trabajan ni estudian, a pesar de estar inscritos en escuelas de educación superior e, incluso, cobrando al mismo tiempo una beca gubernamental para continuar con sus estudios, lo que generó un probable daño patrimonial de 51 millones 213 mil pesos.



- La Auditoría Superior de la Federación detectó a 718 jóvenes “aviadores”, quienes se dieron de alta como aprendices en centros de trabajo “fantasma”, pues dentro del proceso de supervisión se pudo comprobar que dichas empresas no existen. Esta irregularidad ocasionó un probable daño patrimonial de 5 millones 396 mil pesos.



- 35 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no cumplían con los requisitos para acceder al apoyo económico, dado que superaban la edad máxima de 29 años o contaban con ingresos superiores a la línea de la pobreza por ingresos.



- 29 mil 360 beneficiarios del programa recibieron, de manera injustificada, apoyos económicos superiores al que les correspondía, mientras que 16 sólo recibieron un centavo.



Por todo lo anterior, dentro de sus conclusiones, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el programa carece de mecanismos de control para validar los datos de los aspirantes al apoyo gubernamental, para asegurar que los apoyos verdaderamente lleguen a la población objetivo.



Asimismo, criticó la ausencia de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del programa.



Por último, la ASF destacó que el diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no fue pertinente ni suficiente para la atención del problema público que le dio origen.