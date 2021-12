Con la 4T, cada vez habrá más dinero para pensiones, becas y campo

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que en el 2021 se invirtieron cerca de 57 mil millones de pesos en apoyos para veracruzanos, lo que continuará en 2022, cuando seguramente se sumarán algunos programas más.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, explicó que aún continúan pagando becas a los estudiantes y pensiones a los adultos mayores, además de la entrega de tarjetas bancarias para que puedan cobrar dichas ayudas.“Todavía tenemos por ahí algunos programas que están en las últimas. En el programa de La Escuela es Nuestra se ha dejado el recurso en manos de los comités escolares de administración participativa. El grueso de los programas lo logramos desarrollar”, dijo.Huerta Ladrón de Guevara señaló que continúa la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar; al tiempo que se continúa apoyando a los veracruzanos más pobres a través del Programa de Vivienda Emergente, en el que sólo le quedan por entregar 17 cartas con los recursos para los beneficiarios.En ese sentido, acotó que de los recursos que dejan preparados del 2021 para dispersarlo en el 2022, queda poco, por lo que la mayoría del presupuesto se ejecutó en el actual ejercicio fiscal.“En el programa de pensiones para adultos mayores logramos transferencias muy fuertes, es decir, 17 mil millones de pesos a nivel nacional y una cantidad importante en Veracruz para incorporar a los de 65 años en adelante y pagarles bimestres a algunos en este mismo año”, dijo el Delegado de la Secretaría del Bienestar.Muchos de estos beneficiaros incorporados en el segundo semestre del año recibieron 6 mil 200 pesos que corresponden a dos bimestres; y a quienes recibieron la tarjeta bancaria y no ha recibido el dinero, el compromiso es que antes de la Navidad lo tendrán disponible.Manuel Huerta afirmó que darles una pensión universal a todos los adultos mayores de 65 años es posible gracias al combate a la corrupción y la austeridad republicana que caracteriza al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.“Antes sólo lo podíamos hacer con población de los pueblos originarios o afrodescendientes pero ahora es universal, de 65 años en adelante”, refrendó al señalar que estos los programas sociales sí han generado “impacto” en los ciudadanos que más lo requieren.Expuso que el presupuesto destinado a los programas sociales creció cerca del 8.5 % y lo hizo todavía más el recurso destinado a la política de bienestar; lo cual, a su decir, ha permitido que el monto que reciben los beneficiarios sea mayor y con ello, lograr contrarrestar los efectos de la carestía de los productos en los últimos meses con el aumento de la inflación.“A pesar del COVID-19 no tuvimos crisis de consumo, esta forma de tener programas y llevarlos a la gente, es algo que a nivel internacional nos ha sido reconocido y la gente misma lo sabe y lo sostengo, que conocen a alguien en su familia que recibe la pensión de adulto mayor, conocen a un joven o en su familia que tiene la beca en preparatoria que es universal o alguno de los distintos programas que existen”, dijo.A decir de Manuel Huerta, en el sexenio de López Obrador se empezó con 25 programas integrales de desarrollo, de los cuales algunos están regionalizados en las zonas fronterizas, o son de infraestructura como el Tren Maya o el Corredor Transístmico; o los enfocados a la seguridad ciudadana a través de la Guardia Nacional.“Son los tres sectores que tuvimos más aumentos pero dentro de ellos, la política de bienestar está blindada, independientemente de los cálculos que se hacen en el presupuesto para destinar, que son cálculos muy optimistas”, explicó el funcionario federal.Asimismo, reafirmó que los programas sociales son prioritarios y no pueden ser afectados, por lo que las pensiones, becas estudiantiles y apoyos a los campesinos están garantizados y seguirán aumentando los montos a otorgarles.De este modo, sostuvo que los adultos mayores recibirán a partir de enero 3 mil 900 pesos bimestrales, mientras que los que aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro cobrarán 5 mil 250 pesos.