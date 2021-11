Con la 4T, “da miedo” ser abogado en Veracruz

Al afirmar que ahora “da miedo litigar”, el abogado penalista Ignacio Ordoñez advirtió que el delito de ultrajes a la autoridad deja abierta la posibilidad de graves abusos de parte de elementos tanto de prevención como de aprehensión no solo a los acusados sino también hacia los defensores.Ignacio Ordoñez se refirió a la detención de José Ramón N y Víctor “N”, quienes fungían como abogados defensores de Gustavo “N”, el diputado oaxaqueño detenido por ultrajes a la autoridad en Veracruz y al que se le siguen otros procesos penales por homicidio.En ese caso específico, Ordoñez dijo que las autoridades han mentido en torno a las condiciones de la detención de estos defensores, pues afirmó que las armas que supuestamente se les encontraron, fueron sembradas, lo que ha devenido en un proceso irregular, por lo que actualmente están presos.“Ahora va a resultar que. por defender a un cliente, los abogados vamos a estar pidiendo amparos para hacer nuestro trabajo y eso es completamente un absurdo”, aseveró.Al respecto, afirmó que las autoridades de Veracruz pretenden, a través de este actuar, enviar un mensaje de que solamente lo que hace este gobierno y la Fiscalía General está bien hecho, sin embargo, trastoca el derecho a una debida defensa de los acusados.“Da miedo entonces litigar, pero no nos debe dar miedo. Debemos estar claros y ciertos que, si en algún momento determinado se lleva una defensa, lo van a tratar a uno de agredir y atacar, no solamente el juez con su sentencia o el fiscal sino ahora va a intervenir Seguridad Pública sembrándonos cosas”, advierte.Ignacio Ordoñez dijo que el gobierno de Veracruz anda “muy acelerado”, acusando por el delito de ultrajes e insistió que es absurdo que ahora se pretenda atacar la labor de los defensores.