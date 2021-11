Con la 4T, por fin llegan las obras a zonas olvidadas de Veracruz

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Veracruz, Elio Hernández Gutiérrez, expresó que en estos tres años de administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se han abocado a realizar obras en zonas marginadas y olvidadas del Estado que no fueron atendidas en el pasado.En este año, a diferencia de los anteriores que tuvieron asignaciones entre los mil 500 y mil 600 millones de pesos, dicha dependencia contó con un presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos, luego que se le entregaran recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), que normalmente se le daban a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).“Ya llevamos contratados en fecha de corte más o menos 3 mil 300 millones de pesos, faltarían unos 200 o 300 millones por contratar y espero que a más tardar en este mes de noviembre, ya saldremos y se van a ejercer en su totalidad como lo hemos hecho en años anteriores”, dijo.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, manifestó que las obras que arrancaron a inicios de este año ya se están concluyendo y las que se contraten en este mes tienen que concluirse hasta marzo de 2022.“La prioridad de obras, tal como lo ha mencionado el Gobernador es en lugares marginados donde antes no se hacían obras. Tenemos varias obras en localidades donde no había ninguna calle pavimentada y la relativamente cerca (de la Capital)”, dijo.Hernández Gutiérrez puso como ejemplo la pavimentación de las calles de la localidad El Toche, del municipio de Actopan; lo mismo ocurrió en Pueblo Nuevo, en Zacualpan, al norte de la Entidad, donde concluyeron un proyecto que se comenzó el año pasado.“Hemos estado haciendo obra en donde antes no llegaban y seguimos con caminos que ayudan al desarrollo de la localidades o de la zona que saque algún producto”.El titular de la SIOP comentó que a la mitad del sexenio de García Jiménez se han atendido los 212 municipios del Estado, aunque reconoció que han tenido que apoyar a la mitad un año y a la otra mitad, el siguiente, dado que el recurso, aunque fue mayor en 2021, no alcanzó para apoyar a todos.“Por lo regular estamos tratando de sacar más de cien, 110 o 112 municipios por año y lo que vamos haciendo es que si en un año no atendemos un municipio, no le damos obra, al siguiente le tratamos de dar, entonces en estos tres años hemos atendido prácticamente los 212 municipios”, precisó.A decir del funcionario estatal, la principal necesidad de infraestructura que se veía en las zonas olvidadas era la falta de obras carreteras, por lo que han ido pavimentándolas o rehabilitando las vialidades y caminos que se dañaron por falta de mantenimiento.“Estamos haciendo una obra grande por etapas, que es la carretera de Zacualpan a Tlachichilco, es una obra muy grande, ya llevamos este año la segunda etapa, el siguiente año la tercera etapa (…) En el sur también estaban abandonadas las carreteras en Chacaltianguis, en Otatitlán que también hemos hecho mucha obra, acá en el centro en lugares como Actopan”, reiteró.Adicionalmente, resaltó el apoyo recibido por la SCT, quienes se encargan de pavimentar o de asfaltar las carreteras federales, al tiempo que la SIOP se encarga de entroncar las estatales.Al asegurar que a tres años de tomar las riendas de la dependencia se han cumplido los objetivos, consideró que falta mucho por hacer; aclarando que la pandemia por COVID-19 no afectó la ejecución de proyectos de infraestructura en la Entidad Veracruzana.“Fíjate que no, sí nos pegó en cuanto a personal porque se tuvo que reducir en muy poco. La ventaja es que contratamos mucho personal joven y son los que han estado echando mucho la mano, la verdad han estado trabajando muy noche, sábados y domingos, porque con la pandemia mucho personal tuvo que irse a su casa para guardar las medidas”, señaló.No se mostró muy optimista en cuanto al recurso que se destinaría a la SIOP para el 2022 pero dijo esperar que se le asigne una buen partida presupuestal que se enfocará nuevamente a las carreteras y a tratar de seguir pavimentando localidades olvidadas.“A los lugares a donde vamos están muy contentos porque nunca antes se había hecho alguna obra o ni siquiera se había parado alguien para preguntarle de las necesidades. Seguiremos ayudando, falta mucho por hacer, cuando salgamos va a seguir faltando pero tratamos de poner el granito de arena para que sean menos las necesidades”, aseveró Elio Hernández Gutiérrez.Después de enumerar que este año se contrataron 200 obras, de la cuales 115 son de infraestructura carretera y las 85 restantes de obra pública; desde el 2018 se han ejecutado alrededor de 600 obras en todo el Estado, todas en beneficio de la población y no de “relumbrón” como en el pasado.“Son indicaciones del Gobernador de ayudar a las comunidades donde antes no se hacían obras o caminos, entonces esas obras de relumbrones no son de ese tipo, son más que nada obras que benefician (…) las obras que hacemos son muy importantes, de apoyo para la ciudadanía”, externó.Afirmó que los recursos públicos que recibe la SIOP se utilizan de manera transparente y los ciudadanos pueden observar los proyectos que se concluyen en las redes sociales del Mandatario estatal o de la dependencia a su cargo.Asimismo, calificó como “muy buena” la relación con las autoridades municipales con quienes se ponen de acuerdo para conocer las necesidades de sus comunidades, donde el Ayuntamiento aporta el proyecto y la Secretaría lo ejecuta.“La mayoría de las obras que se entregaron a las empresas fueron por licitaciones nacionales, que son montos grandes y dependiendo el monto hay adjudicaciones directas, que son montos pequeños hasta un millón 700 pesos, creo por ahí, son las menos; luego son invitaciones a cuando menos tres empresas, que son hasta 17 millones de pesos, yo hago las invitaciones obviamente para las empresas veracruzanas”, precisó.Al respecto, dijo que sólo uno de los 200 contratos entregados este año fue para una empresa de Puebla, las demás son para constructoras de la Entidad.“En estos tres años creo que hemos dado obra a cuatro o cinco empresas foráneas, las demás a veracruzanas que han participado en licitaciones nacionales, en donde pueden participar de cualquier Estado”, dijo.Para concluir, Elio Hernández dijo que se siente satisfecho y contento con el trabajo realizado hasta ahora, aunque reafirmó que está listo para seguir haciendo mucho más por los ciudadanos menos favorecidos del Estado.