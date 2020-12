Con la 4T, se dejó de decomisar piratería en Veracruz; sin detenidos en dos años

Durante 2019 y 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) paralizó los aseguramientos de piratería en municipios de Veracruz.



De hecho, la propia FGR admitió que frenó la consignación de investigaciones en materia de delitos de autor de 2015 en adelante, esto es, no existen personas detenidas por el delito de piratería.



De 2019 a 2020, con corte al tercer trimestre, la Fiscalía sólo abrió dos carpetas de investigación por dicho delito.



De acuerdo con el compendio de la Fiscalía, en Veracruz la FGR aseguró 2 millones 317 mil 474 objetos piratas del 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018.



La FGR acepta que durante 2019 y 2020, el número de aseguramientos de piratería es de "cero".



Veracruz no es la única entidad con cero aseguramientos de mercancía "pirata", sino que en todo el periodo no hubo actividad en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca.



Igual con cero aseguramientos están Querétaro, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.



Estadísticamente, Veracruz acumuló la mayor cantidad de mercancía pirata decomisada, sólo abajo de Ciudad de México, con 106 millones 264 mil 717 objetos e Hidalgo, con 2 millones 552 mil 717 objetos.



En cuanto a las denuncias, la FGR sólo ha iniciado 25 carpetas de investigación por delitos en materia de derechos de autor de 2014 a la fecha, con 30 averiguaciones previas pero sólo ha consignado 7 carpetas hasta 2014.