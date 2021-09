Con la 4T, se han invertido 32 mil mdp en refinerías, presume AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la modernización del Sistema Nacional de Refinación y sin corrupción no solo se logrará la autosuficiencia, sino además mantener abajo los precios de las gasolinas, no habrá nunca más “gasolinazos”.Por medio de un video, que grabó en la refinería de Minatitlán, Veracruz, el titular del Ejecutivo destacó que en los primeros tres años de su administración se han invertido 32 mil millones de pesos, para la rehabilitación de las seis refinerías.Además de que “con la nueva refinería del Dos Bocas y con la que estamos comprando a Shell en Texas (Deer Park) y con una coquizadora en Tula, vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel, en el extranjero, vamos a producir en México todo lo que necesitamos" aseguró el presidente López Obrador.Del mismo modo, destacó que se procesará toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo que hasta ahora se vende al extranjero.“Tenemos petróleo crudo y compramos gasolinas, es un absurdo de la política neoliberal que se va a concluir antes de que termine mi gobierno, vamos a ser autosuficientes en la producción de combustibles y además cuidando de no extraer más petróleo del que necesitamos”.Esto, dijo, para dejarle petróleo suficiente a las nuevas generaciones, porque es un recurso no renovable y porque se debe cuidar el medio ambiente.“No vamos a pasar en el sexenio de 2 millones de barriles diarios, esa va a ser la extracción, la producción en promedio, la mitad de lo que se extrajo en la época de (Vicente) Fox para que tengan una idea, pero con eso y sin corrupción, vamos a poder satisfacer al mercado interno y vamos a mantener abajo los precios de las gasolinas, no habrá nunca más gasolinazos”.En su video, que difundió por medio de sus redes sociales, el presidente López Obrador recordó que el en la refinería de Minatitlán el pasado 7 de abril año hubo un incendio.“Se quemó ese tanque por completo, que ya se rehabilitó y todas estas instalaciones, estas tuberías, ya los trabajadores de Pemex, ya repararon toda esta zona afectada, ya está prácticamente terminado el tanque, y todo esto es lo que estamos haciendo para levantar las refinerías de México, seis refinerías que nos dejaron en un estado muy lamentable, pero que ahora se están modernizando”.